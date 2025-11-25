Конь Пумукель попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своей маленькости
О Диего Марадоне снимут мультсериал

Фото: Chris McGrath/Getty Images

Об аргентинском футболисте Диего Марадоне снимут мультсериал. Права на него получила индийская компания Reliance Animation, пишет Variety.

Подразделение Reliance Entertainment создаст сериал, в котором расскажут о пути Марадоны от его ранних лет к международной славе. В картине будут показаны ключевые моменты карьеры Марадоны, его личная борьба и его культурное влияние как на поле, так и за его пределами. В настоящее время проект находится в разработке.

«Мы очень рады донести необычную историю Диего Марадоны до нового поколения с помощью анимации. Его жизнестойкость, страсть и достижения выходят за рамки спорта, и мы верим, что это вдохновит зрителей по всему миру», — сказал Шибасиш Саркар, генеральный директор Reliance Entertainment.

Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной его смерти стал сердечный приступ. 20 мая 2021 года прокуратура предъявила обвинения в непредумышленном убийстве семерым медработникам, которые занимались лечением спортсмена.

