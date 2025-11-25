О Диего Марадоне снимут мультсериал

Подразделение Reliance Entertainment создаст сериал, в котором расскажут о пути Марадоны от его ранних лет к международной славе. В картине будут показаны ключевые моменты карьеры Марадоны, его личная борьба и его культурное влияние как на поле, так и за его пределами. В настоящее время проект находится в разработке.