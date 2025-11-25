Конь Пумукель попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своей маленькости
Глен Пауэлл в первом трейлере фильма «How to Make a Killing»

Фото: А24

Студия A24 выпустила дебютный трейлер фильма «How to Make a Killing» с Гленом Пауэллом. Премьера состоится 20 февраля 2026 года.

Триллер расскажет о Бекете Редфеллоу — наследнике многомиллиардного состояния, который готов пойти на все, чтобы его получить. В актерский состав также вошли Маргарет Куолли и Эд Харрис.

Видео: A24


Режиссером и автором сценария выступил Джон Паттон Форд («Преступница Эмили»).  Он снял фильм по своему оригинальному сценарию, который был навеян фильмом 1949 года «Добрые сердца и короны».

Недавно Пауэлл снялся в картине «Бегущий человек» по книге Стивена Кинга. Он сыграл мужчину, который решается участвовать в шоу, чтобы спасти свою тяжелобольную дочь. Недавно Арнольд Шварценеггер решил устроить вечер кино для ветеранов местного медицинского центра и показал им эту картину.

