Конь Пумукель попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своей маленькости
Кевина Спейси вновь обвинили в домогательствах
Подростковая фаза развития мозга длится до 32 лет
Ржаной хлеб оказался на грани исчезновения в России
Квентин Тарантино раскритиковал автора «Голодных игр» за плагиат «Королевской битвы»
В Пермском крае с 2026 года перестанут продавать вейпы
Милли Бобби Браун высказалась о Дэвиде Харборе: «Мы ценим нашу дружбу»
Россияне меняют книги про успех на советы по избавлению от стресса
Ватикан осудил полигамные отношения в ответ на запросы африканских епископов
Macan и Anna Asti стали артистами года по версии «VK Музыки»
Дэниел Рэдклифф рассказал шутку о Гарри Поттере, которая кажется ему смешной
Съемки пятого сезона «Бриджертонов» начнутся в марте
В Древней Олимпии зажгли огонь для Игр-2026
Тоби Уоллес сыграет главную роль в сериале «Assassin’s Creed» от Netflix
В Москве вырастут цены на транспорт в 2026 году
La Liste назвал лучшие рестораны этого года
В России самый дорогой новогодний тур продали за 2,4 млн рублей
Чеширский кот, пантера Багира и кот Матроскин ― любимые животные из литературы у россиян
Paramount выпустит новый фильм франшизы «Час пик». Режиссером вновь станет Бретт Ратнер
Аглая Тарасова получила 3 года условно по делу о контрабанде наркотиков
Ultima откроет поп-ап на Рогожском рынке ― с «Курочкой от Раппопорта» и дискотекой у ларька
Ректор Горного университета предложил ввести обязательную отработку для инженеров
У мюзикла «Злая: Навсегда» может выйти продолжение
«Ред-флаг», «имба» и «пу-пу-пу» стали претендентами на слово года по версии «Грамоты.ру»
Съемки пятого сезона «Медведя» начнутся в январе 2026 года
Вышел первый трейлер сказки «Холодное сердце» с Никитой Кологривым
Apple TV отменил премьеру триллера «Охота» из‑за обвинений в плагиате
Минтранс предложил штрафовать россиян через камеры с распознаванием лиц

Умерла Джилл Фрейд — актриса, ставшая прообразом Люси из «Хроник Нарнии»

Фото: Dan Kitwood/Getty Images

В возрасте 98 лет скончалась британская актриса Джилл Фрейд. Об этом сообщила ее дочь Эмма Фрейд.

Причина смерти не уточняется. Актриса была известна как муза Клайва С.Льюиса и по своей последней роли экономки Пэт в фильме «Реальная любовь».

Во время Второй мировой войны 16-летнюю Джун Флюэтт (ее настоящее имя) эвакуировали в Оксфорд, где ее приютил писатель Клайв С.Льюис. Годы спустя она узнала, что стала прототипом Люси Певенси — главной героини «Хроник Нарнии».

«Я понятия не имела о своем влиянии на книгу, пока его приемный сын не написал мне об этом спустя десятилетия», — вспоминала она в 2005 году.

В доме Льюиса Джилл общалась с Дж.Р.Р.Толкином и первооткрывателем пенициллина Александром Флемингом. Благодаря финансовой поддержке Льюиса она окончила Королевскую академию драматического искусства и начала успешную театральную карьеру под именем Джилл Реймонд.

В 1950 году актриса вышла замуж за Клемента Фрейда — внука Зигмунда Фрейда. Ее дочь Эмма в прощальном посте описала мать как «энергичную, добрую и озорную женщину», которая до 93 лет занималась чечеткой и каждый день обедала красным вином с чипсами. 

