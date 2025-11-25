В возрасте 98 лет скончалась британская актриса Джилл Фрейд. Об этом сообщила ее дочь Эмма Фрейд.
Причина смерти не уточняется. Актриса была известна как муза Клайва С.Льюиса и по своей последней роли экономки Пэт в фильме «Реальная любовь».
Во время Второй мировой войны 16-летнюю Джун Флюэтт (ее настоящее имя) эвакуировали в Оксфорд, где ее приютил писатель Клайв С.Льюис. Годы спустя она узнала, что стала прототипом Люси Певенси — главной героини «Хроник Нарнии».
«Я понятия не имела о своем влиянии на книгу, пока его приемный сын не написал мне об этом спустя десятилетия», — вспоминала она в 2005 году.
В доме Льюиса Джилл общалась с Дж.Р.Р.Толкином и первооткрывателем пенициллина Александром Флемингом. Благодаря финансовой поддержке Льюиса она окончила Королевскую академию драматического искусства и начала успешную театральную карьеру под именем Джилл Реймонд.
В 1950 году актриса вышла замуж за Клемента Фрейда — внука Зигмунда Фрейда. Ее дочь Эмма в прощальном посте описала мать как «энергичную, добрую и озорную женщину», которая до 93 лет занималась чечеткой и каждый день обедала красным вином с чипсами.