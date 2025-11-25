В 1950 году актриса вышла замуж за Клемента Фрейда — внука Зигмунда Фрейда. Ее дочь Эмма в прощальном посте описала мать как «энергичную, добрую и озорную женщину», которая до 93 лет занималась чечеткой и каждый день обедала красным вином с чипсами.