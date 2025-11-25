Конь Пумукель попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своей маленькости
Колин Гувер стыдится романа «Все закончится на нас» из‑за на скандала между Лайвли и Бальдони

Фото: Columbia Pictures

Колин Гувер теперь стыдно говорить, что она написала роман «Все закончится на нас» из-за скандала, который развернулся между Блейк Лайвли и Джастином Бальдони. Об этом писательница рассказала в интервью журналу Elle.

Автор впервые опубликовала книгу в 2016 году, а позже она завирусилась в TikTok. В 2024 году вышла экранизация бестселлера, главные роли в котором сыграли Лайвли и Бальдони. Он также стал режиссером картины.

Гувер неоднократно говорила, что тема домашнего насилия, описанная в романе, для нее очень личная. Отчасти история основана на опыте ее матери. «Теперь у нее снова всплывают травмы… Я чувствую себя ужасно. Кажется, что она испытала больше боли из-за всего, что произошло вокруг фильма, чем когда-то из-за моего отца», — сказала Гувер.

Автор призналась, что публичный конфликт изменил ее отношение к книге: «Я даже больше не могу ее рекомендовать. [Скандал] затмил саму историю. Мне почти стыдно говорить, что я это написала. Когда люди спрашивают, чем я занимаюсь, я просто отвечаю: „Я писательница. Пожалуйста, не спрашивайте меня, что я написала“», — говорит она.

Автор называет разбирательства досадными и разочаровывающими. «Это похоже на цирк», — отмечает Гувер. Она добавляет, что до сих пор гордится книгой, хоть и менее публично, и надеется, что после окончания суда она может почувствовать себя иначе.

Конфликт между Лайвли и Бальдони разгорелся, после того как они работали вместе над фильмом «Все закончится на нас», который вышел в августе 2024 года и собрал в прокате более 350 млн долларов.

Лайвли подала жалобу в Департамент гражданских прав Калифорнии, обвинив Бальдони в неуместном и нежелательном поведении и попытках испортить ей репутацию. Бальдони отверг обвинения и подал встречный иск, включив в него также мужа Лайвли актера Райана Рейнолдса и ее публицистку Лесли Слоун, обвинив их в клевете и вымогательстве.

Судебное разбирательство по делу Лайвли против Бальдони назначено на весну 2026 года, оно пройдет в федеральном суде Нью-Йорка. Хотя суд отклонил значительную часть иска Бальдони, тот все еще может засудить актрису за вмешательство в деловые отношения. Блейк Лайвли также хочет получить 161 млн долларов от Бальдони в качестве компенсации за клевету.

