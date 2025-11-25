Конь Пумукель попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своей маленькости
Кевина Спейси вновь обвинили в домогательствах
Подростковая фаза развития мозга длится до 32 лет
Ржаной хлеб оказался на грани исчезновения в России
Квентин Тарантино раскритиковал автора «Голодных игр» за плагиат «Королевской битвы»
В Пермском крае с 2026 года перестанут продавать вейпы
Милли Бобби Браун высказалась о Дэвиде Харборе: «Мы ценим нашу дружбу»
Россияне меняют книги про успех на советы по избавлению от стресса
Ватикан осудил полигамные отношения в ответ на запросы африканских епископов
Macan и Anna Asti стали артистами года по версии «VK Музыки»
Дэниел Рэдклифф рассказал шутку о Гарри Поттере, которая кажется ему смешной
Съемки пятого сезона «Бриджертонов» начнутся в марте
В Древней Олимпии зажгли огонь для Игр-2026
Тоби Уоллес сыграет главную роль в сериале «Assassin’s Creed» от Netflix
В Москве вырастут цены на транспорт в 2026 году
La Liste назвал лучшие рестораны этого года
В России самый дорогой новогодний тур продали за 2,4 млн рублей
Чеширский кот, пантера Багира и кот Матроскин ― любимые животные из литературы у россиян
Paramount выпустит новый фильм франшизы «Час пик». Режиссером вновь станет Бретт Ратнер
Аглая Тарасова получила 3 года условно по делу о контрабанде наркотиков
Ultima откроет поп-ап на Рогожском рынке ― с «Курочкой от Раппопорта» и дискотекой у ларька
Ректор Горного университета предложил ввести обязательную отработку для инженеров
У мюзикла «Злая: Навсегда» может выйти продолжение
«Ред-флаг», «имба» и «пу-пу-пу» стали претендентами на слово года по версии «Грамоты.ру»
Съемки пятого сезона «Медведя» начнутся в январе 2026 года
Вышел первый трейлер сказки «Холодное сердце» с Никитой Кологривым
Apple TV отменил премьеру триллера «Охота» из‑за обвинений в плагиате
Минтранс предложил штрафовать россиян через камеры с распознаванием лиц

Документалка о Пи Дидди выйдет на Netflix 2 декабря. Продюсер — 50 Cent

Фото: Karno’s Film

В сети появился постер предстоящего документального фильма «Шон Комбс: Расплата» («Sean Combs: The Reckoning») про скандального хип-хоп-артиста Пи Дидди (Шона Комбса). Мини-сериал выйдет на Netflix 2 декабря.

Шоу расскажет о кризисе в карьере музыканта. Продюсером проекта выступил рэпер 50 Cent. Режиссером стала Александрия Стэплтон.

© Netflix

Авторы сериала ранее признавались, что «непоколебимы в своем стремлении дать голос тем, у кого его нет», и в деталях хотят рассказать о различных точках зрения на события вокруг Комбса. Ранее 50 Cent обещал направить доходы от проекта на поддержку жертв сексуализированного насилия.

В июле Дидди признали виновным в перевозке людей через границы штатов для сексуализированных контактов под воздействием наркотиков. Его осудили на 4 года и 2 месяца заключения. Присяжные оправдали артиста по обвинениям в рэкете, а также сговоре с целью совершения сексуализированных преступлений и торговле людьми. За эти преступления ему грозило пожизненное заключение.

В заключении Комбс работает помощником священника в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси. В обязанности такого человека обычно входит работа в церковной библиотеке, уборка в кабинете священника и помощь ему. В CBS отмечали, что должность считается престижной. У заключенных, которые ее занимают, часто есть отдельный кабинет с кондиционером, а священники делятся с ними едой.

