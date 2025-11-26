Минтранс предложил штрафовать россиян через камеры с распознаванием лиц

Минтранс предложил впервые использовать систему распознавания лиц, чтобы автоматически выписывать штрафы россиянам. Об этом сообщает «Коммерсант».
Министерство хочет внедрить новую систему штрафов для контроля граждан на инфраструктуре железнодорожного транспорта. В частности, определять по биометрии тех, кто переходит ж/д пути в неположенном месте.
Ведомство подготовило поправки в закон «О персональных данных». Сейчас, согласно ему, персональные данные могут обрабатывать без согласия владельца в определенных случаях. Например, для «осуществления правосудия», геномной регистрации или в случаях, предусмотренных законами о противодействии коррупции и терроризму. В этот список Минтранс предлагает внести «контроль за соблюдением правил нахождения граждан на инфраструктуре железнодорожного транспорта».
Параллельно хотят изменить закон «О железнодорожном транспорте в РФ»: в «зонах повышенной опасности» можно будет устанавливать автоматические камеры фотовидеофиксации.
Минтранс обосновывает инициативу ростом числа пострадавших при переходе ж/д путей в неположенных местах. Согласно приведенным данным, в 2024 году погибли 1100 человек, за семь месяцев 2025 года — 580.
Идею таких штрафов уже обсуждали в Совфеде в октябре 2025-го. Предполагалось, что камера фиксирует нарушителя, система распознает личность, после чего автоматически назначается штраф — до 500 рублей, а в Москве и Петербурге — до 1500.
Какие биометрические базы для этого могут использоваться, остается вопросом. На слушаниях предлагали опираться на Единую биометрическую систему (ЕБС), где хранятся данные примерно 50 млн человек. Однако Центр биометрических технологий (ЦБТ), оператор ЕБС, заявил «Коммерсанту», что технически и юридически такая функция невозможна. По закону биометрию в ЕБС можно сдавать только добровольно, а использовать — только с согласия человека.
«В этих условиях любые предложения об „автоматизации“ наказаний с помощью технологий компьютерного зрения изначально лишены смысла», ― считают в ЦБТ.
Похожую позицию заняло и Минцифры: проект Минтранса к ним пока не поступал, но ведомство подчеркивает — по действующему федеральному закону данные ЕБС не могут применяться в оперативно-разыскной деятельности и не используются для обеспечения безопасности.
Юристы также скептичны. По словам экспертов, для полноценного запуска системы нужны не только правки к КоАП, но и «фундаментальные изменения» закона о биометрии. Кроме того, остается нерешенным вопрос: что делать, если данных человека в ЕБС нет? В таком случае нарушение фиксируется, но личность установить невозможно — это создает «правовой вакуум».
Свою позицию ранее высказывали ФСБ и МВД. Там напоминали, что граждане и так неохотно сдают биометрию, а перспектива автоматических штрафов только ускорит отток данных из ЕБС.