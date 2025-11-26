Минтранс предложил штрафовать россиян через камеры с распознаванием лиц

Какие биометрические базы для этого могут использоваться, остается вопросом. На слушаниях предлагали опираться на Единую биометрическую систему (ЕБС), где хранятся данные примерно 50 млн человек. Однако Центр биометрических технологий (ЦБТ), оператор ЕБС, заявил «Коммерсанту», что технически и юридически такая функция невозможна. По закону биометрию в ЕБС можно сдавать только добровольно, а использовать — только с согласия человека.