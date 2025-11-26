La Liste назвал лучшие рестораны этого года

На вершине рейтинга вновь оказался парижский Guy Savoy. С ним первую строчку разделили Le Bernardin в Нью-Йорке, Schwarzwaldstube в немецком Байерсбронна, Lung King Heen в Гонконга, Cheval Blanc by Peter Knogl в Базеле, Matsukawa в Токио, SingleThread Farm в Хилдсбурге (США), Da Vittorio в Брузапорто (Италия), Martín Berasategui в Ласарте-Ории (Испания) и Robuchon au Dôme в Макао. Все они получили 99,5 балла из 100.