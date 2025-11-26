La Liste назвал лучшие рестораны этого года

В Париже прошло ежегодное вручение одной из самых престижных гастрономических премий мира ― La Liste. Список из 1000 лучших заведений в этом году возглавили сразу десять ресторанов.
На вершине рейтинга вновь оказался парижский Guy Savoy. С ним первую строчку разделили Le Bernardin в Нью-Йорке, Schwarzwaldstube в немецком Байерсбронна, Lung King Heen в Гонконга, Cheval Blanc by Peter Knogl в Базеле, Matsukawa в Токио, SingleThread Farm в Хилдсбурге (США), Da Vittorio в Брузапорто (Италия), Martín Berasategui в Ласарте-Ории (Испания) и Robuchon au Dôme в Макао. Все они получили 99,5 балла из 100.
Как отмечает Time Out, такое количество победителей неслучайно: в этом году La Liste отмечает десятилетие.
Вторую строчку рейтинга разделили 18 заведений, набравшие 99 баллов. Среди них сразу шесть французских: La Vagued’Or, Plénitude, Kei, L’Assiette Champenoise, Régiset Jacques Marcon и Le Louis XV. Еще Aqua в Германии, Arzak в Испании, Atelier Moessmer Norbert Niederkofler в Италии, El Cellerde Can Roca в Испании, Frantzén в Швеции, Jordnær в Дании, L’Enclume — Simon Rogan в Великобритании, Caprice at the Four Seasons в Гонконге и Sazenka в Японии.
Среди российских заведений в рейтинге самый высокий балл ― 94,5 ― у московского «Саввы».
Рейтинг сформирован на основе тысяч источников ― от профессиональных рецензий до пользовательских комментариев. Учитывается не только качество еды, но и атмосфера, подача и другие факторы.
La Liste был основан в 2015 году по инициативе французского правительства. Он задумывался как альтернатива гиду Michelin и списку The World’s 50 Best Restaurants.