Macan и Anna Asti стали артистами года по версии «VK Музыки»

«VK Музыка» подвела итоги года и рассказала «Афише Daily», что на стриминге чаще всего слушали в России и странах СНГ в 2025-м. На этот раз сервис вручил награды в 17 номинациях, включая категории для аудиокниг, подкастов и радио.
Звание «Артист года» получил Macan, который за 2025-й набрал более 800 млн стримов в «VK Музыке». Его пластинка «Bratland», которую прослушали 175 млн раз, стала альбомом года.
Miyagi & Эндшпиль забрали звание «Группа года»: в этом году их слушали более 590 млн раз. В номинации «Артистка года» победила Anna Asti с результатом в 280 млн прослушиваний.
В категории «Солдаут года» лидирует Баста, которому впервые в истории музыкальной индустрии удалось собрать сразу два стадиона «Лужники». Его сольные концерты 27 и 28 июля суммарно посетили 145 тыс. человек.
Сингл «Худи» в исполнении Джигана, Artik & Asti и Niletto забрал номинацию «Трек года». Звание «Прорыв года» досталось Ване Дмитриенко, который за 2025 год выпустил 5 чартовых хитов.
Третий альбом Friendly Thug 52 Ngg получил награду в номинации «Все треки в чарте». Все 20 треков с его альбома «Graf Monte-Cristo/Most Valuable Pirate» попали в чарт «VK Музыки» в первый день релиза.
Фитом года стал «Пахнешь как» от Solidnaya и Sakxra. Награду «Феномен года» получила группа «Бонд с кнопкой». В номинации «Открытие VK Микс» победил молодой артист Netsignala, чей релиз «На своей волне» стал самым добавляемым треком из рекомендаций стриминга.
По итогам голосования в соцсетях «VK Музыки» звание «Вирус года» забрал трек «Tokyo» от Sqwoz Bab. Фрагмент сингла стал одним из самых используемых звуков в вертикальных видео. Альбомом года по мнению редакции стриминга стал «Хрупко» от группы «Дайте танк (!)».
«VK Музыка» впервые представила награду «Радиостанция года», которую получила «Европа плюс». Аудиокнигой года признана третья часть цикла «Эмпирей» — «Ониксовый шторм» Ребекки Яррос. Литературным открытием года стала писательница Рита Хоффман. Новостной подкаст от Артемия Лебедева «Самые честные новости» занял первое место в номинации «Подкаст года».