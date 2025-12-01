Аналитический центр ВЦИОМ рассчитал индекс стресса россиян в 2025 году. Наиболее высокие показатели оказались у младших миллениалов.
Индекс стресса рассчитывается на основе ответов на вопрос «Скажите, в этом году вы сталкивались или не сталкивались со стрессовыми ситуациями? И если да, то как часто?». Варианту «сталкивался часто, несколько раз в месяц» присваивается коэффициент 1, «сталкивался редко, один-два раза с начала года» — 0,5 и так далее. Значения индекса варьируются от 0 до 100, чем выше показатель, тем чаще россияне испытывают стресс.
В 2025 году россияне в среднем сталкиваются со стрессовыми ситуациями чаще, чем в 2022-м (тогда проводилось предыдущее измерение), ранее индекс стресса составлял 41,8, а сейчас он равен 50,6.
Самый высокий индекс стресса — у младших миллениалов (рожденных в 1982–2000 годах), он составляет 66,5. Следом идут старшие миллениалы (рожденные в 1982–1991 годах) с показателем 60,1. На третьем месте — зумеры с индексом 54.
Наименее подвержены стрессу представители поколения X (рожденные в 1968–1981 годах, индекс — 52), беби-бумеры (рожденные в 1948–1967 годах, 42,1) и рожденные до 1947 года (22,9).
Главной причиной стресса россияне назвали личную жизнь и семейные отношения — об этом сообщили 57% опрошенных. На втором месте оказался трудовой стресс: рабочие ситуации, отсутствие или потеря работы. Его отметили 30% респондентов.