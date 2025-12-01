Индекс стресса рассчитывается на основе ответов на вопрос «Скажите, в этом году вы сталкивались или не сталкивались со стрессовыми ситуациями? И если да, то как часто?». Варианту «сталкивался часто, несколько раз в месяц» присваивается коэффициент 1, «сталкивался редко, один-два раза с начала года» — 0,5 и так далее. Значения индекса варьируются от 0 до 100, чем выше показатель, тем чаще россияне испытывают стресс.