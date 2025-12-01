«Это меня ужасает»: Джеймс Кэмерон ― о замене актеров генеративным ИИ
Netflix показал тизер документалки про Пи Дидди
В Москве начал работу ГУМ-каток на Красной площади
В Ярославской области умерла старейшая жительница России Клавдия Гадючкина
Вышел русскоязычный трейлер драмы «Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша
Дочь Пола Уокера почтила его память спустя 12 лет после гибели
Документальный фильм «Брат навсегда» появится на цифровых площадках 12 декабря
«Афиша» и «Зарядье» расширяют партнерство
За год мандарины подешевели на 15%
Звезда «Гарри Поттера» Доминик МакЛоклин рассказал, как отреагировал на письмо Дэниела Рэдклиффа
Тарантино хочет снять анимационный приквел «Убить Билла»
«Бегущий человек» с Гленом Пауэллом выйдет в «цифре» 16 декабря
В московском Tau пройдет костюмированная техно-вечеринка «Тайный город»
В Москве за год цены на коньки выросли на 12%
В Москве для посетителей открылась основная часть парка «Сокольники»
В России появится единый маршрут, который объединит озеро Убсу-Нур, Туву и Алтай
Автор «Злой» Грегори Магуайр в 2026 году выпустит книгу о детстве Глинды
Итан Хоук зачитал отрывок из «Берега утопии», чтобы отдать дань уважения Тому Стоппарду
A$AP Rocky стал амбассадором Chanel
Брэд Питт до сих пор подшучивает над Джорджем Клуни из‑за его неслучившейся роли в «Тельме и Луизе»
Музыку для новых «Звездных войн» с Райаном Гослингом напишет Томас Ньюман
Мультфильм режиссера «Паразитов» Пон Чжун Хо выйдет в 2027 году
Сыновья Маколея Калкина не знают, что их папа сыграл в «Один дома», хотя смотрели фильм
В Госдуме призвали пересмотреть решение по квартире Долиной
В Японии умерла знаменитая кошка Нитама ― смотрительница ж/д станции Киси
Парижский мост Пон-Неф обернут тканью в дань уважения Христо Явашеву
Лондонский художник превратил интервью горожан в масштабную инсталляцию
Российскую пенсионерку номинировали на международную премию для стримеров

ВЦИОМ: наибольшая интенсивность стрессовых ситуаций — у поколения миллениалов

Фото: DC Studio/Freepik

Аналитический центр ВЦИОМ рассчитал индекс стресса россиян в 2025 году. Наиболее высокие показатели оказались у младших миллениалов.

Индекс стресса рассчитывается на основе ответов на вопрос «Скажите, в этом году вы сталкивались или не сталкивались со стрессовыми ситуациями? И если да, то как часто?». Варианту «сталкивался часто, несколько раз в месяц» присваивается коэффициент 1, «сталкивался редко, один-два раза с начала года» — 0,5 и так далее. Значения индекса варьируются от 0 до 100, чем выше показатель, тем чаще россияне испытывают стресс.

В 2025 году россияне в среднем сталкиваются со стрессовыми ситуациями чаще, чем в 2022-м (тогда проводилось предыдущее измерение), ранее индекс стресса составлял 41,8, а сейчас он равен 50,6.

Самый высокий индекс стресса — у младших миллениалов (рожденных в 1982–2000 годах), он составляет 66,5. Следом идут старшие миллениалы (рожденные в 1982–1991 годах) с показателем 60,1. На третьем месте — зумеры с индексом 54.

Наименее подвержены стрессу представители поколения X (рожденные в 1968–1981 годах, индекс — 52), беби-бумеры (рожденные в 1948–1967 годах, 42,1) и рожденные до 1947 года (22,9).

Главной причиной стресса россияне назвали личную жизнь и семейные отношения — об этом сообщили 57% опрошенных. На втором месте оказался трудовой стресс: рабочие ситуации, отсутствие или потеря работы. Его отметили 30% респондентов.

Расскажите друзьям
Теги:
ВЦИОМ