В Москве за год цены на коньки выросли на 12%

Недавно аналитики выяснили, что за три года обувь в России подорожала на 59%, а одежда — на 36%. В январе — сентябре 2025 года средний чек на одежду и обувь составил 1300 рублей, увеличившись на 5% год к году. По данным Росстата, цены на одежду и белье в январе — сентябре 2025 года выросли на 2,7% год к году, на трикотажные изделия — на 2,9%, на обувь — на 2,4%.