Москвичам пообещали очень теплый декабрь
«Это меня ужасает»: Джеймс Кэмерон ― о замене актеров генеративным ИИ
Netflix показал тизер документалки про Пи Дидди
В Москве начал работу ГУМ-каток на Красной площади
В Ярославской области умерла старейшая жительница России Клавдия Гадючкина
Вышел русскоязычный трейлер драмы «Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша
Дочь Пола Уокера почтила его память спустя 12 лет после гибели
«Афиша» и «Зарядье» расширяют партнерство
За год мандарины подешевели на 15%
Звезда «Гарри Поттера» Доминик МакЛоклин рассказал, как отреагировал на письмо Дэниела Рэдклиффа
Тарантино хочет снять анимационный приквел «Убить Билла»
«Бегущий человек» с Гленом Пауэллом выйдет в «цифре» 16 декабря
В московском Tau пройдет костюмированная техно-вечеринка «Тайный город»
В Москве за год цены на коньки выросли на 12%
В Москве для посетителей открылась основная часть парка «Сокольники»
В России появится единый маршрут, который объединит озеро Убсу-Нур, Туву и Алтай
Автор «Злой» Грегори Магуайр в 2026 году выпустит книгу о детстве Глинды
Итан Хоук зачитал отрывок из «Берега утопии», чтобы отдать дань уважения Тому Стоппарду
A$AP Rocky стал амбассадором Chanel
Брэд Питт до сих пор подшучивает над Джорджем Клуни из‑за его неслучившейся роли в «Тельме и Луизе»
Музыку для новых «Звездных войн» с Райаном Гослингом напишет Томас Ньюман
Мультфильм режиссера «Паразитов» Пон Чжун Хо выйдет в 2027 году
Сыновья Маколея Калкина не знают, что их папа сыграл в «Один дома», хотя смотрели фильм
В Госдуме призвали пересмотреть решение по квартире Долиной
В Японии умерла знаменитая кошка Нитама ― смотрительница ж/д станции Киси
Парижский мост Пон-Неф обернут тканью в дань уважения Христо Явашеву
Лондонский художник превратил интервью горожан в масштабную инсталляцию
Российскую пенсионерку номинировали на международную премию для стримеров

Документальный фильм «Брат навсегда» появится на цифровых площадках 12 декабря

Фото: пресс-материалы

Документальный фильм «Брат навсегда» станет доступен на «Кионе», Okko, Premier, Start, Wink, «Иви» и «Кинопоиске» 12 декабря. Об этом «Афише Daily» сообщили представители онлайн-кинотеатра Start.

Картина вышла в российский прокат 30 октября. По словам создателей, этот фильм — это не просто рассказ о дилогии «Брат», а размышление об ответственности перед большим культурным наследием, которое передается из поколения в поколение, поиске своего места в нем и попытке придать ему продолжение.

Режиссерами документального фильма стали Анна и Григорий Сельяновы, которые не только исследовали закулисье съемочного процесса дилогии «Брат», но и изучили редкие архивные материалы и малоизвестные эпизоды из истории ее создания. Кроме того, они обратились к экспертам, чтобы понять главное: как фильмы Алексея Балабанова стали частью культурного кода современной России.

Видео: Start

«Дилогия „Брат“ продолжает оставаться культовой, а Данила Багров продолжает быть героем для поколения. Мы задались вопросом, почему так происходит, и получился фильм, который сделан на понятном и близком сегодняшнему зрителю языке — по стилю, тону, образу мышления», — рассказывал режиссер картины Григорий Сельянов.

Создание фильма было посвящено юбилейной дате — 25-летию со дня выхода картины «Брат-2». Съемочная группа побывала в знаковых локациях дилогии в Москве, Петербурге, Чикаго и Нью-Йорке. Зрителей ждут эксклюзивные кадры с дачи Балабанова под Петербургом, где писался сценарий фильма «Брат».

В съемках участвовали Федор и Петр Балабановы, режиссер Никита Михалков, актриса и певица Ирина Салтыкова, актриса Дарья Юргенс, музыкальный критик Олег Кармунин, эксперт по моде и стилю Павел Осовцов и другие. «Брат навсегда» стал фильмом открытия фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в Сочи.

Расскажите друзьям