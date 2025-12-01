В России снизилось зарплатное неравенство (но по сравнению с Европой оно все равно велико)

В России разница в зарплатах между богатыми и бедными сократилась до 12,7 раза ― это минимальный показатель с 2000 года, когда такую статистику начали вести. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
В 2025 году статистика выглядит следующим образом: 10% самых бедных работников получают около 25 тыс. рублей в месяц, а 10% наиболее обеспеченных ― 315 тыс.
Самое сильное неравенство фиксировали в 2000 и 2001 годах. Тогда разница между самыми низкими и самыми высокими зарплатами составляла 34 и 39,6 раза соответственно. В целом с 2001-го показатель постепенно сокращался: небольшие повышения были в 2006-м (с 24,9 до 25,3), 2011-м (с 14,7 до 16,1) и 2021-м (с 13 до 13,5).
Эксперты связывают это с изменением структуры рынка труда ― спрос на рабочие и низкоквалифицированные специальности в последние годы увеличивался. В результате водителям, курьерам, строителям и складским сотрудникам стали платить больше, чтобы удержать их на работе. Потребность же в дорогих управленцах и специалистах высшего уровня стала стабильно ниже, и их доходы растут медленнее.
Свою роль играет и ежегодное повышение МРОТ, которое поднимает самые низкие зарплаты и автоматически сокращает разрыв. В 2026 году МРОТ поднимут на 20% ― до 27 093 рублей.
В сравнении с европейскими странами в России зарплатное неравенство значительно выше. В скандинавских странах разрыв составляет около пяти раз, во Франции ― 6–7, в Италии и Испании ― 8. В США он превышает 13 раз, в Китае — примерно 14, а в Чили и Коста-Рике — больше 20.