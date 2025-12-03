Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века: «Черный ястреб», «История игрушек-3», «Трудности перевода»

«Еще один фильм, который мне изначально не понравился. <…> Что я теперь люблю в нем, так это то, что чувствую в нем настоящий уровень мастерства, и я изменил мнение, пересматривая его снова, и снова, и снова. В первый раз он меня не оставил равнодушным — он был настолько ошеломляющим, что я толком не понял, что видел, это было почти слишком. А во второй раз мой мозг смог воспринять его немного больше, а в третий и четвертый раз я просто был сражен наповал».