Между Астаной и Омском начнет ходить поезд

С 14 декабря между Астаной и Омском будет курсировать поезд. Состав будет отправляться трижды в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию «Пассажирские перевозки» — дочернюю структуру Казахстанских железных дорог.
Поезд будет состоять из трех купейных и пяти плацкартных вагонов общей вместимостью 400 пассажиров. Приблизительное время в пути составит 15 часов.
В конце октября РЖД возобновили железнодорожное сообщение между Москвой и Алматы. Беспересадочные вагоны теперь курсируют через день, время в пути — около 3,5 суток.
В пути поезд останавливается в городах Тараз, Шымкент, Кызылорда, Актобе, Уральск, Саратов, Ртищево, Тамбов, Мичуринск, Рязань и других населенных пунктах.