Между Астаной и Омском начнет ходить поезд

С 14 декабря между Астаной и Омском будет курсировать поезд. Состав будет отправляться трижды в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию «Пассажирские перевозки» — дочернюю структуру Казахстанских железных дорог.