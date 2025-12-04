Эдуард Веркин и Зоя Богуславская стали победителями премии «Большая книга»

В Москве прошла церемония награждения лауреатов национальной литературной премии «Большая книга». В этом сезоне впервые были представлены две отдельные номинации: «Художественная проза» и «Нон-фикшен».
Победителем в категории «Художественная проза» стал роман Эдуарда Веркина «Сорока на виселице». В номинации «Нон-фикшен» высшую награду получила книга Зои Богуславской «Халатная жизнь». Каждый из лауреатов получит премию в размере 3 млн рублей.
Победители в других номинациях:
- Лучшая аудиокнига: Яна Вагнер («Тоннель»).
- Выбор читателей: Вера Богданова («Семь способов засолки душ») и Елена Левкиевская («Белорусские мифы»).
- Выбор поколения: Илья Корчегин («Запасный выход») и Анна Баснер («Парадокс Тесея»).
- Лучший литературный блог: «Дом Астерия» Анастасии Усовой.
Премия «Большая книга», основанная в 2005 году, остается одной из самых значимых и высокооплачиваемых литературных наград России. Ее учредителями являются «Центр поддержки отечественной словесности», Альфа-банк, сервис «Литрес», сеть «Читай-город», а также ведущие академические и культурные институции.