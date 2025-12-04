Премию за худшее произведение искусства получила смятая банка пива
Джош Хатчерсон ответил на критику Тарантино в адрес «Голодных игр»
Создатели сериала «Переходный возраст» заявили, что второго сезона не будет
Глава HBO Max высоко оценила сериал по «Гарри Поттеру»
Скарлетт Йоханссон может присоединиться к сиквелу «Бэтмена»
Ваня Дмитриенко стал артистом года по версии «Яндекс Музыки»
Около 26% зумеров в России планируют получить жилье в наследство
Третий сезон «Эйфории» выйдет на HBO в апреле 2026 года
Бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» Сергей Сафронов признал, что участники шоу были актерами
Арми Хаммер может сняться в российском боевике
Вышел трейлер хоррора «Я иду искать-2» с Сарой Мишель Геллар и Элайджей Вудом
Спрос на IT-специалистов, врачей и педагогов сохранится в России до 2030 года
Новая капсула «ГЭС-2» и Limé переосмысливает рабочую одежду
Посмотрите трейлер пятого сезона сериала «Эмили в Париже»
Expedition 33 и Hades II: Rolling Stone назвал игры года
Женщины в Евросоюзе зарабатывают на 23% меньше мужчин
Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox
Блогера Алекса Лесли ограничили в родительских правах
YouTube запустил функцию «Итоги года» («Recap»)
Поклонники Radiohead устроили караоке-вечеринку в Копенгагене после отмены концертов
В США пьяный енот устроил погром в магазине и уснул рядом с туалетом
Анджелина Джоли сыграет женщину-гангстера в триллере «Санни»
На станции «Комсомольская» появятся стеклянные навесы, повторяющие архитектуру вокзала
В новогоднюю ночь россияне увидят редкое астрономическое явление
Баста сыграет самого себя в байопике от Стаса Иванова
В Таиланде отменили запрет на продажу алкоголя днем. Он действовал с 1972 года
Почти 500 мертвых тюленей нашли на берегу Каспия в Дагестане
Хоррор «Храм из костей» с Рэйфом Файнсом обзавелся новым трейлером

Эдуард Веркин и Зоя Богуславская стали победителями премии «Большая книга»

Фото: Чингаев Ярослав/Агентство «Москва»

В Москве прошла церемония награждения лауреатов национальной литературной премии «Большая книга». В этом сезоне впервые были представлены две отдельные номинации: «Художественная проза» и «Нон-фикшен».

Победителем в категории «Художественная проза» стал роман Эдуарда Веркина «Сорока на виселице». В номинации «Нон-фикшен» высшую награду получила книга Зои Богуславской «Халатная жизнь». Каждый из лауреатов получит премию в размере 3 млн рублей.

Победители в других номинациях:

  • Лучшая аудиокнига: Яна Вагнер («Тоннель»).
  • Выбор читателей: Вера Богданова («Семь способов засолки душ») и Елена Левкиевская («Белорусские мифы»).
  • Выбор поколения: Илья Корчегин («Запасный выход») и Анна Баснер («Парадокс Тесея»).
  • Лучший литературный блог: «Дом Астерия» Анастасии Усовой.

Премия «Большая книга», основанная в 2005 году, остается одной из самых значимых и высокооплачиваемых литературных наград России. Ее учредителями являются «Центр поддержки отечественной словесности», Альфа-банк, сервис «Литрес», сеть «Читай-город», а также ведущие академические и культурные институции.

Расскажите друзьям