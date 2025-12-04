Евгений Цыганов выступит в центре «Зотов» с музыкальной группой «Ме4та»

24 декабря в центре «Зотов» пройдет концерт-квартирник группы «Ме4та» Евгения Цыганова.
Музыканты исполнят новогоднюю программу из акустических композиций. Организаторы обещают глубину звучания, камерную обстановку и ощущение праздника.
Цыганов решил перезапустить музыкальную карьеру в прошлом году. В конце 1990-х ― начале 2000-х он уже выступал в группе «Гренки», записавшей на рубеже веков свой единственный альбом.
В 2015-м актер с друзьями собрал группу «Пока Прет», которая успела отыграть около 70 концертов. После некоторого перерыва приятели продолжили музыкальную деятельность под новым названием ― «Ме4та».
«Некоторое время назад появилось ощущение, что название „Пока Прет“ утратило свою актуальность и вообще возник вопрос, нужна ли кому-то наша музыка. Название „Ме4та“ вылезло само собой. Ну и потом в этом названии зашифрованы имена участников: Евгений играет на гитаре и поет, Андрей Муравкин играет на второй гитаре, на басу — Миша Химаков, и Тоха (Антон Владимирский) на барабанах. Как мы шутили еще во времена „Гренок“, если прищуриться, мы похожи на The Beatles. Соответственно, мы играем наши песни разных периодов: от 1990-х до нынешних времен», ― говорил Цыганов в интервью «Коммерсанту».