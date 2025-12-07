Вышел тизер финального сезона «Пацанов» от студии Amazon Prime.
Релиз шоу состоится 8 апреля 2026 года. В сезоне будет восемь эпизодов.
На кадрах из тизера можно увидеть Дженсена Эклса в роли Солдатика, а также нового героя Джареда Падалеки. Это первое большое появление актерского дуэта на экране после сериала «Сверхъестественное».
Недавно Энтони Старр попрощался с Хоумлендером после завершения съемок пятого и финального сезона «Пацанов».
Актер назвал этот проект «высшей точкой своей карьеры» и поблагодарил шоураннера Эрика Крипке, с которым он «совместно создавал этого сложного и извращенного персонажа».