Генеральный директор компании «Афиша» выступил на Вахатнговском форуме

«Участие в Вахтанговском форуме для „Афиши“ особенно важно — это прямая возможность быть в эпицентре живого театрального процесса и заявить о нашей роли в его развитии. Мы прекрасно понимаем, насколько сегодня людям важен „живой“ досуг и „живая“ культура — для многих это ключевой источник сил и энергии», — рассказал Евгений Сидоров. По его словам, «Афиша» как крупный маркетплейс досуга вносит вклад в будущее культуры, направляя аудиторию в мир театра. «Наша поддержка этого сегмента — не просто бизнес, а осознанная миссия», — добавил гендиректор.