Во всех вологодских муниципалитетах демонтировали вывески сети «Красное & Белое»

Фото: «Яндекс Карты»

Вывески федеральной сети алкомаркетов «Красное & Белое» демонтированы во всех муниципалитетах Вологодской области, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Георгия Филимонова.

Сейчас компания согласовывает дизайн-макет вывесок магазинов в новом формате «КБ продукты». Основной ассортимент сети составят продовольственные продукты, а алкоголь не превысит 20% от общей массы товаров и будет находиться в отдельном торговом зале. «Компания приняла условия ведения бизнеса в регионе, активно реализует договоренности. Благодарим руководство за понимание и эффективное сотрудничество», — сообщил губернатор.

Сеть магазинов «Бристоль» также переформатирует торговые точки в продуктовые магазины у дома под названием «Б-продукты». До конца года вывески заменят в торговых точках по всему региону.

С 1 марта этого года розничная продажа алкоголя разрешена в Вологодской области с 12.00 до 14.00 по московскому времени по будням. Ограничения не действуют в заведениях общепита с соответствующей лицензией, а также повсеместно в выходные и праздничные дни: новогодние каникулы, День защитника Отечества, Международный женский день и День Победы.

