Рози Хантингтон-Уайтли стала фэшн-директором ритейлера FWRD

Во всех вологодских муниципалитетах демонтировали вывески сети «Красное & Белое»
Журнал Time назвал Леонардо Ди Каприо артистом 2025 года
В московском общественном транспорте в Новый год детям будут дарить подарки
«Система загнала людей в угол»: Кристен Стюарт назвала Голливуд «капиталистическим адом»
Джуди Денч заявила, что Харви Вайнштейн «уже отсидел свой срок»
«Франкенштейн», «Битва за битвой» и «Простая случайность» номинированы на премию «Золотой глобус»
Пользователи «Яндекс Лавки» смогут заказывать продукты голосом в приложении
Пол Дано снимется в психологическом триллере «Бункер» Флориана Зеллера
Федор Бондарчук в роли Хоттабыча в тизере-трейлере новой экранизации сказки Лазаря Лагина
Посмотрите тизер-трейлер полнометражного фильма «Король и Шут. Навсегда»
Генеральный директор компании «Афиша» выступил на Вахтанговском фестивале
Настоящая зима со снегом и морозами до –15 градусов придет в Подмосковье в воскресенье
Премьера сериала «Заветы» по роману Маргарет Этвуд состоится в апреле
Сингл Тейлор Свифт «The Fate of Ophelia» установил новый рекорд в Великобритании
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили свои отношения
Мизулина: каждый второй ребенок хочет уехать из России после блокировок РКН
В Лувре из‑за протечки воды повреждены сотни научных материалов
Сидни Суини ответила на критику рекламы джинсов American Eagle
Бренд мебели Eburet представил новогоднюю коллекцию в честь символа 2026 года
Декабрь в Москве в четвертый раз за XXI век начинается без снега
Умер британский фотограф Мартин Парр. Он снимал открытие первого McDonald’s в Москве
Покупательница квартиры не верит, что Долина вернет деньги
Руководство Эрмитажа добилось демонтажа строительного городка у своих стен после кражи в Лувре
Россияне заполонили инстаграм* Тома Холланда вопросами о Долиной и ее квартире
В России сократят список «неженских» профессий в 2027 году
Аренда самого дорогого частного дома на Новый год превысила 430 тыс. рублей
Китай стал крупнейшим поставщиком пива в Россию
Больше всего на кофе тратят жители Челябинска, Петербурга и Новосибирска

Рози Хантингтон-Уайтли стала фэшн-директором ритейлера FWRD

Фото: rosiehw

Британская модель и актриса Рози Хантингтон-Уайтли, известная по фильму «Трансформеры 3», стала фэшн-директором онлайн-ритейлера FWRD. Об этом сообщил Business of Fashion.

FWRD продает товары класса люкс, он находится под управлением компании Revolve Group. Хантингтон-Уайтли займется мерчендайзингом платформы и курированием отдела моды.

Она будет сотрудничать с командами закупок брендовых вещей и будет отвечать за сезонные компании. На главной странице портала уже появилась подборка товаров, которые рекомендует Рози. Среди них — обувь Saint Laurent и аксессуары The Row.

«Привлечение знаменитостей на ключевые функциональные должности позволяет нам задействовать голоса, которые одновременно и глубоко вдохновляют наших клиентов, и поддерживаются высокоактивными сообществами, что существенно расширяет наш охват», — отметила директор бренда Revolve Group Раисса Джерона.

В 2021 году креативным директором FWRD назначили Кендалл Дженнер. FWRD — не единственный ритейлер, который в последние годы стал сотрудничать со знаменитостями. В сентябре Christian Louboutin назначил Джейдена Смита своим первым креативным директором мужской линии, а Vans в августе назначил музыканта SZA на аналогичную, недавно созданную должность арт-директора.

Расскажите друзьям