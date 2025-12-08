Рози Хантингтон-Уайтли стала фэшн-директором ритейлера FWRD

Британская модель и актриса Рози Хантингтон-Уайтли, известная по фильму «Трансформеры 3», стала фэшн-директором онлайн-ритейлера FWRD. Об этом сообщил Business of Fashion.
FWRD продает товары класса люкс, он находится под управлением компании Revolve Group. Хантингтон-Уайтли займется мерчендайзингом платформы и курированием отдела моды.
Она будет сотрудничать с командами закупок брендовых вещей и будет отвечать за сезонные компании. На главной странице портала уже появилась подборка товаров, которые рекомендует Рози. Среди них — обувь Saint Laurent и аксессуары The Row.
«Привлечение знаменитостей на ключевые функциональные должности позволяет нам задействовать голоса, которые одновременно и глубоко вдохновляют наших клиентов, и поддерживаются высокоактивными сообществами, что существенно расширяет наш охват», — отметила директор бренда Revolve Group Раисса Джерона.
В 2021 году креативным директором FWRD назначили Кендалл Дженнер. FWRD — не единственный ритейлер, который в последние годы стал сотрудничать со знаменитостями. В сентябре Christian Louboutin назначил Джейдена Смита своим первым креативным директором мужской линии, а Vans в августе назначил музыканта SZA на аналогичную, недавно созданную должность арт-директора.