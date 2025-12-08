Рози Хантингтон-Уайтли стала фэшн-директором ритейлера FWRD

В 2021 году креативным директором FWRD назначили Кендалл Дженнер. FWRD — не единственный ритейлер, который в последние годы стал сотрудничать со знаменитостями. В сентябре Christian Louboutin назначил Джейдена Смита своим первым креативным директором мужской линии, а Vans в августе назначил музыканта SZA на аналогичную, недавно созданную должность арт-директора.