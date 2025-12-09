По вселенной сериала «Пацаны» выйдет игра для VR
Letterboxd запустит свой стриминговый сервис в 23 странах

Фото: Letterboxd

10 декабря Letterboxd представит сервис онлайн-проката фильмов под названием Video Store. Платформа будет показывать редкие, фестивальные и малоизвестные картины, которые сложно найти в традиционных стриминговых сервисах.

На старте в каталоге будет девять фильмов, отобранных на основе запросов пользователей. Среди них — ранняя работа режиссера Тодда Хейнса «Яд», индонезийский оскаровский номинант «Sore: A Wife from the Future» и хоррор «It Ends» с фестивалей Fantasia Fest и SXSW 2025.

Фильмы будут объединены в тематические полки. Первыми станут «Невыпущенные жемчужины» (картины с фестивалей, не нашедшие массового дистрибьютора) и «Потерянные и найденные» (забытые ленты, которые пользуются спросом у сообщества Letterboxd).

Особенность первой категории — ограниченный срок показа в 30 дней, что призвано продлить «фестивальную жизнь» фильмов и помочь им привлечь внимание перед полноценным релизом. Сервис будет работать по модели pay-per-view (плата за просмотр) без подписки.

На старте он будет доступен в 23 странах, включая США, Великобританию и Канаду. В России сервиса не будет. Цены на аренду фильмов в США составят от 3,99 до 19,99 доллара. Смотреть фильмы можно будет через приложения для iOS, Android, веб-браузер, а также на телевизорах с поддержкой Apple TV, Chromecast и AirPlay.
 

