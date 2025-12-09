Letterboxd запустит свой стриминговый сервис в 23 странах

На старте он будет доступен в 23 странах, включая США, Великобританию и Канаду. В России сервиса не будет. Цены на аренду фильмов в США составят от 3,99 до 19,99 доллара. Смотреть фильмы можно будет через приложения для iOS, Android, веб-браузер, а также на телевизорах с поддержкой Apple TV, Chromecast и AirPlay.

