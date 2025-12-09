Центр Гамалеи выпустил первые тестовые серии вакцины от рака

По вселенной сериала «Пацаны» выйдет игра для VR
Ной из Ганны строит ковчеги в ожидании масштабного потопа
Фонд «Природа и люди» представил благотворительную коллекцию в поддержку лошади Пржевальского
На Московском еврейском кинофестивале обсудят психологию тиктоков и границы юмора
Милли Бобби Браун рассказала, как узнала концовку «Очень странных дел»
В Великобритании подростки массово обращаются к ИИ-чатам за психологической помощью
Каждый двухсотый пароль из утекших баз данных заканчивается на 2024
«Афиша» запустила гиды выходного дня
Ведущий Джимми Киммел продлил контракт с ABC на год
Letterboxd запустит свой стриминговый сервис в 23 странах
Netflix снимет анимационный фильм о сводных сестрах Золушки. Они на самом деле не злые
В Петербурге пройдет фестиваль независимой музыки «Супер мьюзик викенд»
«Там царит полный хаос»: Кейт Уинслет раскритиковала увлечение Голливуда пластической хирургией
В Москве в 2025 году закрыли 348 заведений общественного питания
Рози Хантингтон-Уайтли стала фэшн-директором ретейлера FWRD
Журнал Time назвал Леонардо Ди Каприо артистом 2025 года
В московском общественном транспорте в Новый год детям будут дарить подарки
«Система загнала людей в угол»: Кристен Стюарт назвала Голливуд «капиталистическим адом»
Джуди Денч заявила, что Харви Вайнштейн «уже отсидел свой срок»
«Франкенштейн», «Битва за битвой» и «Простая случайность» номинированы на премию «Золотой глобус»
Пользователи «Яндекс Лавки» смогут заказывать продукты голосом в приложении
Пол Дано снимется в психологическом триллере «Бункер» Флориана Зеллера
Федор Бондарчук в роли Хоттабыча в тизере-трейлере новой экранизации сказки Лазаря Лагина
Во всех вологодских муниципалитетах демонтировали вывески сети «Красное & Белое»
Посмотрите тизер-трейлер полнометражного фильма «Король и Шут. Навсегда»
Генеральный директор компании «Афиша» выступил на Вахтанговском фестивале
Настоящая зима со снегом и морозами до –15 градусов придет в Подмосковье в воскресенье
Премьера сериала «Заветы» по роману Маргарет Этвуд состоится в апреле

Центр Гамалеи выпустил первые тестовые серии вакцины от рака

Фото: Mufid Majnun/Unsplash

Фабрика НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи выпустила первые три тестовые серии вакцины от рака. Об этом сообщил глава центра Александр Гинцбург.

«Были выделены деньги на строительство фабрики по производству мРНК-вакцины в институте Гамалеи. Фабрика не только построена, но и полностью оснащена и выпустила первые три валидационные серии», ― цитирует его слова ТАСС.

Гинцбург отметил, что в онкологическом центре Герцена получен весь разрешительный пакет документов на использование технологии: от диагностики до выпуска мРНК и применения у больных людей.

В сентябре руководительница Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила о «готовности к применению» российской вакцины против рака. 

По ее словам, доклинические исследования препарата показали его безопасность и высокую эффективность, связанную с уменьшением размеров и замедлением роста опухоли. Скворцова говорила, что сперва разработку планируют применять для лечения колоректального рака, затем ― глиобластомы и особых видов меланомы.

В декабре 2024 года Каприн говорил, что создание одной дозы вакцины будет обходиться государству в 300 тыс. рублей. При этом он считает, что пациенты должны получать ее бесплатно.

«Афиша Daily» поговорила с практикующими онкологами и разобралась, как такая вакцина работает, в чем ее смысл и насколько она будет эффективной.

Расскажите друзьям