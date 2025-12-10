В России выйдет новый фильм Гора Вербински ― режиссера трех частей «Пиратов Карибского моря»

Global Film выпустит в российский прокат новый фильм Гора Вербински ― черную научно-фантастическую комедию «Good Luck, Have Fun, Don’t Die». В России она получит название «Удачи, веселья, не сдохни», сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
Точная дата российской премьеры не сообщается. В американский прокат фильм выйдет 13 февраля 2026 года.
Главную роль в картине исполняет лауреат «Оскара» Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Кролик Джоджо»). Он играет человека, утверждающего, что прибыл из далекого постапокалиптического будущего. В этом мире апокалипсис случился из‑за вышедшего из‑под контроля искусственного интеллекта.
В первом тизер-трейлере, опубликованном в ноябре, показано начало фильма. В ролике герой заходит в лос-анджелесскую закусочную, надеясь найти людей, которые помогут ему предотвратить катастрофу. Но его принимают за сумасшедшего бездомного.
Помимо Рокуэлла, в фильме снялись Хейли Лу Ричардсон, Майкл Пенья, Зази Битз, Асим Чаудхри, Том Тейлор и Джуно Темпл. Сценарий написал Мэттью Робинсон — автор романтической комедии «Изобретение лжи» (2009) и сценарист приключенческой ленты «Дора и Затерянный город» (2019).
Мировая премьера «Удачи, веселитесь, не умрите» состоялась в сентябре на фестивале Fantastic Fest в Остине, штат Техас.
Гор Вербински дебютировал в полном метре в 1997 году с семейной комедией «Мышиная охота», а известность получил в начале 2000-х после американского ремейка японского хоррора «Звонок» и первых трех частей франшизы «Пираты Карибского моря». В 2011 году он получил номинацию на «Оскар» за мультфильм-вестерн «Ранго». Последний на данный момент фильм Вербински — «Лекарство от здоровья» — вышел в 2017 году.