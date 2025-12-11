Создатель сериала «Мертвые до востребования» анонсировал разработку третьего сезона

Брайан Фуллер, автор культового мистического сериала «Мертвые до востребования», заявил о планах возрождения проекта спустя более 15 лет после его завершения.
По его словам, уже ведется работа над сценарием третьего сезона. «У нас есть концепция для третьего сезона, и весь актерский состав хочет вернуться. Мы надеемся, что сможем это реализовать. Нам просто нужно найти того, кто захочет это сделать», — сказал Фуллер.
Сериал, который шел на канале ABC с 2007 по 2009 год, рассказывает историю Неда (Ли Пейс), обладающего способностью оживлять мертвых одним прикосновением. Вместе со своей возрожденной возлюбленной Чак (Анна Фрил) и детективом Эмерсоном Кодом (Чи МакБрайд) он расследует преступления, используя свой необычный дар.
В оригинальном актерском составе также были Кристин Ченовет (Олив Снук), Свузи Курц и Эллен Грин. За два сезона проект получил 17 номинаций на «Эмми» и 7 статуэток, включая награды за режиссуру и роль Ченовет.
Фуллер подчеркнул, что работа над продолжением ведется активно и команда намерена попытаться запустить производство уже в этом году.