Драму «Нюрнберг» с Рами Малеком выпустят в российский прокат

Кинокомпания World Pictures выпустит в российский прокат исторический триллер «Нюрнберг». Он выйдет в 2026 году, точная дата неизвестна, пишет телеграм-канал «Бюллетень кинопрокатчика».
Мировая премьера ленты состоялась 7 ноября. Картина основана на книге Джека Эль-Хая «Нацист и психиатр» («The Nazi and the Psychiatrist»). Действие разворачивается в 1945–1946 годах, во время знаменитого Нюрнбергского процесса над военными преступниками нацистской Германии.
В центре сюжета ― американский психиатр Дуглас Келли, которому предстоит понять, могут ли заключенные нацисты предстать перед судом за свои преступления. В процессе врачом овладевает идея понять природу зла, и он начинает тесную дружбу с правой рукой Гитлера Германом Герингом.
Роль Келли в фильме исполнил Рами Малек. В образе Геринга предстал Расселл Кроу. Главного обвинителя от США на Нюрнбергском процессе, судью Роберта Джексона, сыграл Майкл Шеннон.
В актерский состав вошли также Лео Вудолл, Ричард Э.Грант, Джон Слэттери, Марк О’Брайен, Колин Хэнкс, Лидия Пекэм и Ренн Шмидт. Режиссером выступил Джеймс Вандербилт.