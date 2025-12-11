Разведение туркменского алабая признали нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО

ЮНЕСКО признало искусство разведения туркменского алабая нематериальным культурным наследием. Деятельность собаководов включили в соответствующий список, сообщило TDH.
Решение приняли единогласно на 20-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Она прошла в Нью-Дели. По итогам сессии в перечень также включили швейцарский йодль.
Заявку на включение разведения алабаев в список культурного наследия ЮНЕСКО подготовили секретариат Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО и международная ассоциация «Туркменские алабаи».
Алабай, или среднеазиатская овчарка, — древняя порода собак, которая считается символом Туркменистана. В 2020 году в стране установили золотой памятник животному. В 2021 году в Туркменистане также появился ежегодный День алабая — он отмечается каждое последнее воскресенье октября.