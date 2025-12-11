Милли Элкок в первом трейлере «Супергерл»

Warner Bros. и DC Studios представили дебютный трейлер фильма «Супергерл». Премьера запланирована на 26 июня 2026 года.
Сюжет основан на культовом комиксе Тома Кинга «Супергерл: Женщина завтрашнего дня». В трейлере Кара Зор-Эл появляется как персонаж со сложным характером и своими демонами, включая проблемы с алкоголем.
Это резко контрастирует с образом ее кузена Супермена, которого в этой вселенной сыграл Дэвид Коренсвет. «Он видит в каждом хорошее, а я вижу правду», — заявляет она.
Главную роль в фильме исполнила Милли Элкок («Дом Дракона»). Помимо Элкок в картине сыграл Джейсон Момоа — он исполнил роль злого охотника за головами Лобо.
Режиссером стал Крейг Гиллеспи («Тоня против всех», «Круэлла» и «Ночь страха»). Сценарий написала Ана Ногейра, известная своими ролями в сериалах «Сара + Ди» и «Дневники вампира».
Грядущая лента должна стать второй в киновселенной DC, перезапущенной под руководством Джеймса Ганна и Питера Сафрана. Первым стал «Супермен», премьера которого состоялась в 2025 году.