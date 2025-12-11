Милли Элкок в первом трейлере «Супергерл»

Big Russian Boss Show возвращается спустя 7 лет после закрытия
Ресторатор Антон Пинский купил кофейни Prime
МОК разрешил российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях под своим флагом
Хью Лори снимется с Эми Полер в сериале «Dig» от создателей «Парки и зоны отдыха»
В Калькутте появится 21-метровый памятник Лионелю Месси
Том Хиддлстон в полноценном трейлере второго сезона «Ночного администратора»
Вторая часть «Ста лет одиночества» выйдет в августе 2026 года
Разведение туркменского алабая признали нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО
В Москве пройдет премьера спектакля-победителя лаборатории от «Арт-платформы»
Вышел тизер второго сезона спин-оффа «Бумажного дома». Премьера — 15 мая 2026 года
Charli XCX в трейлере «Момента» — нового фильма A24
Драму «Нюрнберг» с Рами Малеком выпустят в российский прокат
В Омске работавшую в киоске женщину обвинили в краже 1,4 тыс. лотерейных билетов
Батат фри и чизкейк в моти: кафе Nagoya запустило зимний спешел
В Оренбуржье женщина убегала от чаек и сломала палец на ноге
Disney запустила портал, на котором показан весь процесс создания мультфильмов студии
McDonald’s в Нидерландах удалил рекламу, сделанную с помощью ИИ
Минпромторг предложил проводить ярмарки пива, которые станут аналогом Октоберфеста
Аналитики: мужчины в три раза чаще женщин переживают из‑за отмены свидания
Опрос: обращения мужчин к психотерапевтам увеличились на 10%
11 декабря в Москве может установиться рекорд по теплу
Лиам Галлахер подтвердил, что Oasis не поедут в тур раньше 2027 года
В Хорошево-Мневниках на месте советского кинотеатра «Патриот» открылся ТЦ «Место встречи»
Психолог объяснила, почему «тревожность» и «зумер» стали словами 2025 года
Coldplay, U2 и Эд Ширан — самые популярные гастролирующие актеры тысячелетия
Эрмитаж требует взыскать 825 тыс. рублей с посетителя, который сел на трон-экспонат
Создатель сериала «Мертвые до востребования» анонсировал разработку третьего сезона
Дейзи Ридли похвалила кампанию фанатов в поддержку отмененного фильма о Бене Соло

Милли Элкок в первом трейлере «Супергерл»



Warner Bros. и DC Studios представили дебютный трейлер фильма «Супергерл». Премьера запланирована на 26 июня 2026 года. 

Сюжет основан на культовом комиксе Тома Кинга «Супергерл: Женщина завтрашнего дня». В трейлере Кара Зор-Эл появляется как персонаж со сложным характером и своими демонами, включая проблемы с алкоголем.

Это резко контрастирует с образом ее кузена Супермена, которого в этой вселенной сыграл Дэвид Коренсвет. «Он видит в каждом хорошее, а я вижу правду», — заявляет она.
 



 

Главную роль в фильме исполнила Милли Элкок («Дом Дракона»). Помимо Элкок в картине сыграл Джейсон Момоа — он исполнил роль злого охотника за головами Лобо.

Режиссером стал Крейг Гиллеспи («Тоня против всех», «Круэлла» и «Ночь страха»). Сценарий написала Ана Ногейра, известная своими ролями в сериалах «Сара + Ди» и «Дневники вампира».

Грядущая лента должна стать второй в киновселенной DC, перезапущенной под руководством Джеймса Ганна и Питера Сафрана. Первым стал «Супермен», премьера которого состоялась в 2025 году.

