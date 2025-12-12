Джейсон Стэтем, перестрелки и погони в дублированном трейлере «Убежища»

Стэтем играет бывшего элитного военного, живущего отшельником на отдаленном шотландском острове. Во время шторма он спасает из моря девочку, что приводит к череде опасных событий. На дом героя совершается нападение, и затворнику приходится бежать вместе с невольной напарницей. Персонажу Стэтема предстоит столкнуться со своим темным прошлым.