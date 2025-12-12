ВЦИОМ: две трети россиян не согласны с судебным решением по делу Долиной

Две трети (67%) россиян не поддерживают решение суда по делу певицы Ларисы Долиной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ.



«Судебное решение по делу Долиной видится россиянам несправедливым: две трети наших сограждан скорее с ним не согласны, каждый седьмой — согласен», — говорится в сообщении центра. При этом среди представителей самого старшего поколения вынесенное решение находит поддержку вдвое чаще, чем среди россиян в целом.



Большинство опрошенных слышали об истории вокруг квартры с Долиной (87%). Скандал у многих вызвал рост недоверия к вторичному рынку недвижимости, (62%). Опрос проводился 5 декабря, в нем приняли участие 1 600 человек в возрасте от 18 лет.



Летом 2024 года Долина продала свою квартиру в Хамовниках по цене ниже рынка Полине Лурье. Позднее артистка рассказала, что сделала это под влиянием мошенников. Те заявляли, что сделка будет фиктивной и недвижимость стоимостью более 138 млн рублей останется в собственности артистки. Общий ущерб с учетом комиссий банков и иных расходов на сделку превысил 317 млн.