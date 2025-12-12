Умер кинопродюсер Артур Кон, работавший с Витторио де Сика

Артур Кон родился в Базеле в 1927 году. Он изучал право в Базельском университете, но бросил учебы. Кон работал журналистом и начал писать сценарии. Изначально он специализировался на документальных фильмах и экранизации книг. Первый «Оскар» Кон получил за документальную ленту «Небо и грязь» — дебютную для него как продюсера