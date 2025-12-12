Умер кинопродюсер Артур Кон, работавший с Витторио де Сика

Умер швейцарский кинопродюсер Артур Кон, многократный лауреат премии «Оскар», известный по многолетнему сотрудничеству с режиссером Витторио де Сика. О смерти кинематографиста сообщил The Hollywood Reporter.
Кону было 98 лет. Он скончался в Иерусалиме 12 декабря, поделились его близкие. Обстоятельства смерти и ее причину семья не раскрыла.
Артур Кон родился в Базеле в 1927 году. Он изучал право в Базельском университете, но бросил учебы. Кон работал журналистом и начал писать сценарии. Изначально он специализировался на документальных фильмах и экранизации книг. Первый «Оскар» Кон получил за документальную ленту «Небо и грязь» — дебютную для него как продюсера
В 1967 году на экраны вышел первый совместный фильм Кона с Витторио де Сика «Семь раз женщина». Позднее Кон стал продюсером таких лент итальянского классика как «Влюбленные», «Подсолнухи», «Сад Финци-Контини», «Назовем его Андреа», «Короткий отпуск».
Кон сотрудничал и с другими постановщиками. В его фильмографии — «Черные и белые в цвете» Жан-Жака Анно, «Диагональ слона» Ришара Дембо, «Любовь на траве» Жака Риветта, «Четвертак» Джеймса Фоули, «Центральный вокзал» Уолтера Саллеса, «Однажды в сентябре» Кевина Макдональда, «Хористы» Кристофа Барратье. Заключительным фильмом для кинематографиста стала «Этрусская улыбка» 2017 года.
За свою карьеру Кон шесть раз выигрывал «Оскар». В 1992 году он стал первым неамериканским продюсером, который получил звезду на Аллее ставы в Голливуде.