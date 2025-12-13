Ким Кардашьян стала игровым персонажем в Fortnite
Фильм «Емельяненко» Валерии Гай Германики выиграл премию Дзиги Вертова в области неигрового кино

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Документальная лента «Емельяненко» Валерии Гай Германики победила в категории «Лучший фильм» премии имени Дзиги Вертова за достижения в области неигрового кино. Об этом пишет ТАСС.

Победителя определили по итогам голосования Гильдии неигрового кино и телевидения, выступившей в роли жюри. Президент Гильдии Алексей Ханютин назвал работу Германики «трагической историей бывшего чемпиона». 

«Лучшим дебютом» премии стала картина «Инстинкт» Филиппа Устинова. Работа Ольги Давыдовой «Эволюция неигрового кино, или как смотреть документальные фильмы» признана «Лучшей публикацией».

 

Фильм «Емельяненко» рассказывает о жизни и карьере бойца ММА Александра Емельяненко, брата другого известного российского бойца Федора Емельяненко. Премьера фильма состоялась на Шанхайском международном кинофестивале в 2023 году.

В октябре Валерия Гай Германика рассказала, что ее работу о спортсмене сняли с фестиваля «Послание к человеку». По словам Валерии, картину сначала утвердили в международный конкурс, но убрали из программы по распоряжению Алексея Учителя, президента фестиваля.

