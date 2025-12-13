Тимоте Шаламе объяснил, почему у него короткая стрижка

Актер Тимоте Шаламе в эфире The Graham Norton Show рассказал, почему он ходит с коротко стриженными волосами, пишет People.



По словам Шаламе, режиссер «Дюны» Дени Вильнев постоянно просил его стричься все короче и короче во время съемок третьей части фильма. «Предполагается, что будет сдвиг [в образе] персонажа, и я буду играть [героя] на 15–20 лет старше», — объяснил Тимоте.



Актер добавил, что он «умолял» Дени сохранить прическу, но его волосы все равно были «украдены». «Как ни странно, мы все привязаны [к своим волосам]. Это что-то вроде нашей индивидуальности», — отметил он.



Недавно Тимоте Шаламе прокомментировал слух о том, что он скрывается под маской анонимного британского рэпера EsDeeKid. Актер не стал подтверждать или опровергать теорию.



