Тимоте Шаламе объяснил, почему у него короткая стрижка

Фото: Brianna Bryson/Getty Images

Актер Тимоте Шаламе в эфире The Graham Norton Show  рассказал, почему он ходит с коротко стриженными волосами, пишет People. 

По словам Шаламе, режиссер «Дюны» Дени Вильнев постоянно просил его стричься все короче и короче во время съемок третьей части фильма. «Предполагается, что будет сдвиг [в образе] персонажа, и я буду играть [героя] на 15–20 лет старше», — объяснил Тимоте.

Актер  добавил, что он «умолял» Дени сохранить прическу, но его волосы все равно были «украдены». «Как ни странно, мы все привязаны [к своим волосам]. Это что-то вроде нашей индивидуальности», — отметил он.

Недавно Тимоте Шаламе прокомментировал слух о том, что он скрывается под маской анонимного британского рэпера EsDeeKid. Актер не стал подтверждать или опровергать теорию.

 

