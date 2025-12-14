Итан Хоук вступился за Пола Дано после нападок Тарантино

Актер Итан Хоук в подкасте «The Joe Rogan Experience» поделился, что Квентин Тарантино «говорит все, что приходит ему в голову» и, раскритиковав актерскую игру Пола Дано, сильно ошибся.
В начале декабря Тарантино представил рейтинг 20 лучших фильмов XXI века. На пятом месте он расположил фильм «Нефть» Пола Томаса Андерсона, но с оговоркой: «„Нефть“ имела бы все шансы быть на первом или втором месте, если бы не один большой, гигантский недостаток… И этот недостаток — Пол Дано. Очевидно, это должен быть дуэт, но также совершенно очевидно, что это не дуэт. Он слабое звено, чувак».
Хоук признал, что Тарантино «не был бы хорошим режиссером, если бы не имел собственного мнения», однако подчеркнул, что игра Дано в «Нефти» «не подлежит обсуждению». По мнению актера, Тарантино «говорит о фильме, который снял бы сам. Он не говорит о Поле Дано».
«Вся эта любовь к Полу [Дано] сейчас проявляется, и это отличный урок: не нужно беспокоиться о негативе, который люди в тебя посылают. Не думаю, что Пол когда-либо знал, что его так многие любят. <...> Любой, кто знает Квентина [Тарантино], знает, что он просто болтает. Любой, кто знает Пола [Дано], знает, что он выдающийся человек», — сказал Хоук.