Вышел трейлер финальных серий пятого сезона «Очень странных дел»

Netflixподелился трейлером второй половины пятого сезона «Очень странных дел». Новые серии выйдут в ночь на 25 декабря, а финал ― 1 января в 4 утра по Москве.
Действие пятого сезона разворачивается в 1987 году — спустя полтора года после событий четвертого сезона. По сюжету жители Хокинса вступают в войну с Векной и его армией демогоргонов из Изнанки. Город теперь находится под контролем военных, которые расследуют разлом в Изнанке, а местные живут в условиях локдауна. Военные также охотятся на Одиннадцать, из-за чего ей приходится скрываться.
В пятом и заключительном сезоне вернулся весь основной актерский состав сериала. На экране появились Милли Бобби Браун, Финн Вулфхард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Ноа Шнапп, Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Сэди Синк, Джо Кири, Майя Хоук, Чарли Хитон, Наталия Дайер, Джейми Кэмпбелл Бауэр и другие. Среди новых участников каста — Нелл Фишер, Линда Хэмилтон, Алекс Бро и Джейк Коннелли.
Первые четыре серии финального сезона вышли 26 ноября. За первые пять дней они набрали 59,6 млн просмотров, показав самый крупный старт в истории англоязычных сериалов Netflix.