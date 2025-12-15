Американский актер Леонардо ди Каприо объяснил, почему он не хочет стать режиссером, пишет People.



«Некоторые люди спрашивали меня [об этом]. Я отвечал: „Я бы никогда не захотел быть режиссером. Я никогда не смог бы сделать ничего похожего на то, что делает Мартин Скорсезе. Зачем тогда им становиться?“» — объяснил Ди Каприо на мероприятии журнала Time, посвященному итогам года. Сам актер работал со Скорсезе над шестью фильмами.



Недавно Time назвал Леонардо Ди Каприо артистом 2025 года. «Мы не устаем смотреть на его лицо. После более чем тридцатилетней карьеры <…> зрители по-прежнему хотят видеть его — возможно, даже больше, чем когда‑либо», — отметили в издании.