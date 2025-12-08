Журнал Time назвал Леонардо Ди Каприо артистом 2025 года

Новый фильм с Леонардо Ди Каприо «Битва за битвой» вышел на экраны кинотеатров в сентябре. В нем звезда «Титаника» сыграл Боба Фергюсона, чокнутого растрепанного бунтаря, который пытается скрыться со своей возлюбленной от бывшего полковника и спастись. Действие разворачивается в 1984 году в Калифорнии.