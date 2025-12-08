Журнал Time назвал Леонардо Ди Каприо артистом 2025 года

Во всех вологодских муниципалитетах демонтировали вывески сети «Красное & Белое»
Рози Хантингтон-Уайтли стала фэшн-директором ритейлера FWRD
В московском общественном транспорте в Новый год детям будут дарить подарки
«Система загнала людей в угол»: Кристен Стюарт назвала Голливуд «капиталистическим адом»
Джуди Денч заявила, что Харви Вайнштейн «уже отсидел свой срок»
«Франкенштейн», «Битва за битвой» и «Простая случайность» номинированы на премию «Золотой глобус»
Пользователи «Яндекс Лавки» смогут заказывать продукты голосом в приложении
Пол Дано снимется в психологическом триллере «Бункер» Флориана Зеллера
Федор Бондарчук в роли Хоттабыча в тизере-трейлере новой экранизации сказки Лазаря Лагина
Посмотрите тизер-трейлер полнометражного фильма «Король и Шут. Навсегда»
Генеральный директор компании «Афиша» выступил на Вахтанговском фестивале
Настоящая зима со снегом и морозами до –15 градусов придет в Подмосковье в воскресенье
Премьера сериала «Заветы» по роману Маргарет Этвуд состоится в апреле
Сингл Тейлор Свифт «The Fate of Ophelia» установил новый рекорд в Великобритании
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили свои отношения
Мизулина: каждый второй ребенок хочет уехать из России после блокировок РКН
В Лувре из‑за протечки воды повреждены сотни научных материалов
Сидни Суини ответила на критику рекламы джинсов American Eagle
Бренд мебели Eburet представил новогоднюю коллекцию в честь символа 2026 года
Декабрь в Москве в четвертый раз за XXI век начинается без снега
Умер британский фотограф Мартин Парр. Он снимал открытие первого McDonald’s в Москве
Покупательница квартиры не верит, что Долина вернет деньги
Руководство Эрмитажа добилось демонтажа строительного городка у своих стен после кражи в Лувре
Россияне заполонили инстаграм* Тома Холланда вопросами о Долиной и ее квартире
В России сократят список «неженских» профессий в 2027 году
Аренда самого дорогого частного дома на Новый год превысила 430 тыс. рублей
Китай стал крупнейшим поставщиком пива в Россию
Больше всего на кофе тратят жители Челябинска, Петербурга и Новосибирска

Журнал Time назвал Леонардо Ди Каприо артистом 2025 года

Фото: Warner Bros.

Журнал Time назвал 51-летнего американского актера Леонардо Ди Каприо артистом 2025 года. Об этом сообщается на сайте издания.

«Мы не устаем смотреть на его лицо. После более чем тридцатилетней работы <…> зрители по-прежнему хотят видеть его — возможно, даже больше, чем когда‑либо», — отметили в Time.

Иллюстрация: Time

Ди Каприо — обладатель премий BAFTA, «Золотой глобус», «Серебряный медведь» и других. Семь раз он был номинирован на «Оскар» и получил его в 2016 году за роль в фильме «Выживший».

Новый фильм с Леонардо Ди Каприо «Битва за битвой» вышел на экраны кинотеатров в сентябре. В нем звезда «Титаника» сыграл Боба Фергюсона, чокнутого растрепанного бунтаря, который пытается скрыться со своей возлюбленной от бывшего полковника и спастись. Действие разворачивается в 1984 году в Калифорнии.

Расскажите друзьям