ИМИ возобновил издательскую деятельность

Институт музыкальных инициатив (ИМИ) возвращается к издательской деятельности. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе организации.
Совместно с издательством «Альпина нон-фикшн» ИМИ представил книгу «Музыка как лекарство» ученого и музыкального продюсера Дэниела Левитина. Произведение, которое объединяет науку, музыку и терапию, простым языком рассказывает, почему музыка поддерживает нас в самые разные моменты ― и на танцполе, и в болезни.
Опираясь на научные исследования и личный опыт, Левитин объясняет, как музыка воздействует на мозг и помогает облегчать симптомы болезни Паркинсона и Альцгеймера, депрессии, хронической боли и ПТСР.
Управляющий директор ИМИ Артем Атанесян считает, что образовательная миссия ИМИ становится более актуальной в эпоху быстрого контента. «Поддерживая издательство нон-фикшна, мы конечно ориентируемся не только на аудиторию музыкальных гиков, но и на широкий круг читателей, потому что музыку в повседневной жизни в том или ином виде слушают абсолютно все, музыка влияет на каждого из нас», ― отметил он.
За время работы ИМИ выпустил 10 книг. Ранее при поддержке организации выходили книги Джона Сибрука «Машина песен. Внутри фабрики хитов», Ари Херстанда «Как достичь успеха в музыкальном бизнесе», Дэвида Бирна «Как работает музыка» и русскоязычное издание «На музыке» Дэниела Левитина.