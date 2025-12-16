ИМИ возобновил издательскую деятельность

ТНТ снимет новогоднюю экранизацию «Мастера и Маргариты» в стиле «Слова пацана»
Тейлор Момсен рассказала, как Джим Кэрри спас ее на съемках «Гринча»
Limé, 12 Storeez, Zarina попали в число самых популярных брендов у россиян
Сотни человек поздравили самого доброго контролера МЦД Нину Бандур. Ей скинулись на ремонт дома
Валентина Матвиенко предложила обновить меры поддержки семей в сфере недвижимости
Мишель и Барак Обама должны были встретиться с Райнерами в тот день, когда их нашли мертвыми
Милли Бобби Браун до сих пор использует родительский аккаунт Netflix
В России зарплаты в строительстве выросли на 40%
В Москве выпустили карту «Тройка» в честь сказки о Буратино
За пять лет количество пекарен в Москве выросло втрое
Антарктический ледовый марафон впервые выиграла женщина
Twinby инвестирует 500 тысяч долларов в офлайн-знакомства на горнолыжном курорте
Гран-при Московского еврейского кинофестиваля забрал фильм «Жизнь как сказка» Мэттью Шира
«Пятерочка» составила кулинарную книгу из любимых новогодних рецептов сотрудников
Рик Оуэнс отказался от использования натурального меха в коллекциях
Самое дешевое такси в России — в Ингушетии
Илон Маск стал первым человеком с состоянием 600 млрд долларов
Джеймс Кэмерон стал миллиардером
Ассоциация юристов поддержала покупательницу квартиры Долиной
«Он изменил ход моей жизни»: Кэти Бейтс призналась, что «абсолютно опустошена» смертью Роба Райнера
В Великобритании школа раздает бесплатно телевизоры и велосипеды, чтобы улучшить посещаемость
Владимир Путин разрешил Росфинмониторингу получать данные о переводах денег по СБП
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку для презервативов
Леонардо Ди Каприо объяснил, почему он не хочет стать режиссером
Wildberries & Russ приобрела сеть магазинов косметики «Рив Гош»
В Архангельской области добыли алмаз в форме бантика
Адам Скотт появился в тизере-трейлере хоррора «Hokum»
Третьяковская галерея готовит к открытию мастерскую Ильи Кабакова к концу 2026 года

ИМИ возобновил издательскую деятельность

Фото: Институт музыкальных инициатив

Институт музыкальных инициатив (ИМИ) возвращается к издательской деятельности. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе организации.

Совместно с издательством «Альпина нон-фикшн» ИМИ представил книгу «Музыка как лекарство» ученого и музыкального продюсера Дэниела Левитина. Произведение, которое объединяет науку, музыку и терапию, простым языком рассказывает, почему музыка поддерживает нас в самые разные моменты ― и на танцполе, и в болезни.  

Опираясь на научные исследования и личный опыт, Левитин объясняет, как музыка воздействует на мозг и помогает облегчать симптомы болезни Паркинсона и Альцгеймера, депрессии, хронической боли и ПТСР. 

Управляющий директор ИМИ Артем Атанесян считает, что образовательная миссия ИМИ становится более актуальной в эпоху быстрого контента. «Поддерживая издательство нон-фикшна, мы конечно ориентируемся не только на аудиторию музыкальных гиков, но и на широкий круг читателей, потому что музыку в повседневной жизни в том или ином виде слушают абсолютно все, музыка влияет на каждого из нас», ― отметил он. 

За время работы ИМИ выпустил 10 книг. Ранее при поддержке организации выходили книги Джона Сибрука «Машина песен. Внутри фабрики хитов», Ари Херстанда «Как достичь успеха в музыкальном бизнесе», Дэвида Бирна «Как работает музыка» и русскоязычное издание «На музыке» Дэниела Левитина.

Расскажите друзьям