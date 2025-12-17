Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Министерство науки и высшего образования утвердило минимальные проходные баллы ЕГЭ для поступления в университеты на 2026/2027 учебный год. Из документа ведомства следует, что значения для шести предметов повышаются.
Так, по химии и биологии баллы выросли с 39 до 40, по физике — с 39 до 41, по информатике — с 44 до 46, по истории — с 36 до 40, по иностранному языку — с 30 до 40. В Минобрнауки пояснили, что изменения направлены на повышение качества образования, включая программы на платной основе.
Установленные пороги на 2026/27 учебный год
- Русский язык: 40 баллов
- Математика (профильный уровень): 40 баллов
- Физика: 41 балл
- Информатика: 46 баллов
- Обществознание: 45 баллов
- История: 40 баллов
- Иностранный язык: 40 баллов
- Химия: 40 баллов
- Биология: 40 баллов
- География: 40 баллов
- Литература: 40 баллов.