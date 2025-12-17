Джек Блэк отреагировал на слова Эль Фэннинг, что он «ходячий секс» и «самый горячий мужчина»
Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Министерство науки и высшего образования утвердило минимальные проходные баллы ЕГЭ для поступления в университеты на 2026/2027 учебный год. Из документа ведомства следует, что значения для шести предметов повышаются.

Так, по химии и биологии баллы выросли с 39 до 40, по физике — с 39 до 41, по информатике — с 44 до 46, по истории — с 36 до 40, по иностранному языку — с 30 до 40. В Минобрнауки пояснили, что изменения направлены на повышение качества образования, включая программы на платной основе.

Установленные пороги на 2026/27 учебный год

  • Русский язык: 40 баллов
  • Математика (профильный уровень): 40 баллов
  • Физика: 41 балл
  • Информатика: 46 баллов
  • Обществознание: 45 баллов
  • История: 40 баллов
  • Иностранный язык: 40 баллов
  • Химия: 40 баллов
  • Биология: 40 баллов
  • География: 40 баллов
  • Литература: 40 баллов.
     
