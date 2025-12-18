Россияне назвали самые привлекательные для трудоустройства компании в стране

В Греции редкие тюлени-монахи прячутся в пещерах из‑за массового туризма
Появились новые кадры из «Марти Великолепного» с Тимоте Шаламе
В России разрешат покупку алкоголя и сигарет по Max наравне с паспортом
Джойс планирует уничтожение Векны в новом отрывке из 2-й части 5-го сезона «Очень странных дел»
Тим Бертон создал обложку для нового альбома A$AP Rocky
На ВДНХ открылась первая в России публичная энтомологическая лаборатория
В Китае вырос спрос на опасных экзотических змей после выхода «Зверополиса-2»
Apple TV и Legendary запускают приквел к «Монарх: Наследие монстров» с Уайаттом Расселлом
Wildberries планирует запустить онлайн-кинотеатр
Москва возглавила рейтинг внутреннего туризма России в 2025 году
Руперт Гринт и Дейзи Ридли снимутся в картине «Эбенезер: Рождественская песнь» с Джонни Деппом
Джульетта Льюис превращается в стул в трейлере фильма «By Design»
В Японии более 500 человек пришли на похороны кошки-смотрительницы железнодорожной станции
Дети режиссера Роба Райнера впервые прокомментировали смерть родителей
«Мем вышел из‑под контроля»: Саша из «Универа» озвучит Эдди Мансона из «Очень странных дел»
Amazon MGM показал трейлер документального фильма о Мелании Трамп
Блогерша сварила 80 кг мыла к маркету, но его отменили. Рилс девушки залетел ― и у нее все раскупили
Маколей Калкин не согласился, что «Крепкий орешек» — рождественский фильм
В Китае ребенок случайно сломал экспонат стоимостью 320 тыс. долларов
«Я не смотрю свои фильмы»: Леонардо Ди Каприо заявил, что никогда не смотрел «Титаник»
Звезда «Хамнета» Джейкоби Джуп сыграет в перезапуске «Изгоняющего дьявола»
Джерард Батлер представил трейлер сиквела «Гренландии»
Мультфильм петербургского аниматора Константина Бронзита попал в шорт-лист «Оскара»
Хакеры утверждают, что взломали Pornhub, и угрожают опубликовать данные премиум-пользователей
Roblox согласился соблюдать российские законы после блокировки Роскомнадзора
Warner Bros. Discovery планирует отказаться от предложения Paramount в пользу Netflix
Госдума запретила продажу табака и вейпов вблизи остановок общественного транспорта
Шоураннер «Бриджертонов»: книга про Бенедикта — самая простая для экранизации

Россияне назвали самые привлекательные для трудоустройства компании в стране

Фото: © Getty Images

Наиболее привлекательными для трудоустройства компаниями в стране россияне признали «Газпром», Росатом и Роскосмос, пишет ТАСС со ссылкой на данные ВЦИОМа.

В пятерку лидеров также вошли «Роснефть» и «Яндекс». Самой общественно полезной компанией выбрали РЖД, за которую проголосовали 59% респондентов. 

В рейтинге социальной репутации среди организаций по результатам опроса первое место занял Росатом. Второе и третье — РЖД и Роскосмос. В первую пятерку также вошли «Газпром» и «Яндекс». Замыкают топ-10 Сбербанк, Роснефть, Ozon, Ростех и «Лукойл».

Лидерами по вкладу в развитие страны на ближайшие 10-15 лет респонденты назвали РЖД, Росатом и «Газпром». С надеждами на более отдаленное будущее (30 лет) россияне чаще всего связывают Росатом и Роскосмос.

Недавно стало известно, что большинство россиян (72%) считают труд рабочих престижным. Они отметили общественную полезность такого труда, высокую зарплату, востребованность и гарантии стабильной занятости. 

