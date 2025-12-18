В России аудитория Telegram выросла до рекордных 105 млн

Мессенджер Telegram Павла Дурова установил новый рекорд по охвату пользователей в России. Об этом сообщает «Код Дурова» со ссылкой на данные МТС AdTech.
Ежемесячная аудитория (MAU) мессенджера в ноябре 2025 года достигла 105 млн уникальных пользователей. Это значительный рост по сравнению с октябрем, когда, по данным Mediascope, этот показатель составлял 91 млн.
Пользователи стали не только чаще заходить в приложение, но и проводить в нем больше времени. Средняя продолжительность использования в сутки в ноябре приблизилась к 50 минутам.
Блоги стали абсолютным лидером по вовлеченности аудитории. Особенно эффективными оказались каналы с аудиторией от 10 до 100 тыс. подписчиков. Второе место по охвату заняли видео и фильмы, а на третьем месте оказались новости и СМИ.
Гендиректор Getblogger Марина Кондрашова отметила, что в 2025 году мессенджер окончательно укрепился как одна из ключевых контентных платформ. Инфлюэнс-направление на площадке выросло за год более чем на 30%. Среди самых популярных тем у россиян — юмор, путешествия, кулинария, творчество, лайфхаки, образование, спорт и здоровый образ жизни.