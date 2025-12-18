Овцы расследуют смерть Хью Джекмана в трейлере комедии «Три полные сумки: Овечий детектив»
Джессика Честейн крутит роман с молодым танцовщиком в трейлере драмы «Мечты» Мишеля Франко

Фото: Teorema

На ютуб-канале One Media опубликовали трейлер фильма «Мечты» Мишеля Франко. Главную роль в нем исполнила Джессика Честейн («Интерстеллар», «Марсианин», «Прислуга»).

Обладательница премии «Оскар» сыграла в картине богатую бизнесвумен и мецената, которая влюбляется с молодого танцовщика Фернандо из Мексики. Она вступает в страстные отношения с парнем и становится его покровительницей.

Но женщина не готова публично рассказывать о мезальянсе. Тем более что против него оказываются семьи — как ее, так и Фернандо. Героиня мечется между чувствами к возлюбленному и стремлении защитить спокойствие своей жизни.

Видео: One Media/YouTube

К чему это приведет, станет ясно, когда лента выйдет на экраны. Премьера фильма в США запланирована на 27 февраля. Выйдет ли картина в России, пока неясно.

Мишель Франко поставил драмы по собственному сценарию. На роли в «Мечтах» он пригласил Исаака Эрнандеса, Руперта Френда, Маршалла Белла, элигион Мелендеса и Мерседес Эрнандес.

Фильм впервые показали на 75-м Берлинском кинофестивале. После этого его также представили на кинофестивале в Генте. Там его посмотрела редактор «Афиши Daily» Юлия Онодэра: она рассказала о ленте здесь.

