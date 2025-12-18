Джессика Честейн крутит роман с молодым танцовщиком в трейлере драмы «Мечты» Мишеля Франко

На ютуб-канале One Media опубликовали трейлер фильма «Мечты» Мишеля Франко. Главную роль в нем исполнила Джессика Честейн («Интерстеллар», «Марсианин», «Прислуга»).
Обладательница премии «Оскар» сыграла в картине богатую бизнесвумен и мецената, которая влюбляется с молодого танцовщика Фернандо из Мексики. Она вступает в страстные отношения с парнем и становится его покровительницей.
Но женщина не готова публично рассказывать о мезальянсе. Тем более что против него оказываются семьи — как ее, так и Фернандо. Героиня мечется между чувствами к возлюбленному и стремлении защитить спокойствие своей жизни.
К чему это приведет, станет ясно, когда лента выйдет на экраны. Премьера фильма в США запланирована на 27 февраля. Выйдет ли картина в России, пока неясно.
Мишель Франко поставил драмы по собственному сценарию. На роли в «Мечтах» он пригласил Исаака Эрнандеса, Руперта Френда, Маршалла Белла, элигион Мелендеса и Мерседес Эрнандес.
Фильм впервые показали на 75-м Берлинском кинофестивале. После этого его также представили на кинофестивале в Генте. Там его посмотрела редактор «Афиши Daily» Юлия Онодэра: она рассказала о ленте здесь.