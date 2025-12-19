Джеймс Кэмерон рассказал, что первая версия третьего «Аватара» длилась почти 4 часа

Именно на основе этих отзывов он согласился сократить фильм до 3 часов 15 минут. При этом продюсеры и студия настаивали на еще более короткой версии. Кэмерон парировал, сославшись на успех «Титаника»: «Существует устаревшая мудрость: что если у нас будет больше [сеансов в день], мы заработаем больше денег. Но если вы увлекаете людей, молва распространится. Мы доказали это „Титаником“, который точно такой же длины, как „Огонь и пепел“, — говорит он.