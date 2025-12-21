Оксана Самойлова рассказала, что ее коза Мими умерла
Синоптики: полноценный снежный покров на следующей неделе в Москве не установится

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

На грядущей неделе, с 22 по 28 декабря, в Москве не установится полноценный снежный покров. Временами будет идти небольшой снег — до 2–3 сантиметров осадков. Об этом РИА «Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Небольшой снег выпадет в понедельник. Пока фактически до конца рабочих дней следующей недели снегопадов не ожидается. Поэтому небольшой снежок 2−3 сантиметра будет на следующей неделе, но это не тот снег, который ассоциируется с настоящим снежным покровом. Пока морозно-морозная, но бесснежная погода», — сказал синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что декабрь этого года в Москве станет одним из самых малоснежных в XXI веке. К 18 декабря в столице выпало лишь 13 миллиметров осадков, а максимум снежного покрова не превышал 3 сантиметра.

Основная надежда на снегопады связана с последней неделей уходящего года: 29–30 декабря в Москве может выпасть от 1 до 6 см снега. 

