Издание Empire подготовило список 20 лучших сериалов 2025 года. В топ-3 вошли «Андор», «Переходный возраст» («Adolescence») и «Чужой: Земля».
Лидером стал второй сезон сериала «Андор», действие которого разворачивается во вселенной «Звездных войн». Авторы издания отмечают: «[Шоураннер „Андора“ Тони] Гилрой не скрывал реальных источников вдохновения для своего революционного сериала, но никогда еще границы между „Звездными войнами“ и реальным миром не ощущались такими зыбкими».
Впрочем, кинокритик «Афиши Daily» Василий Говердовский указывает, что политическая составляющая франшизы не нова. «„Андору“ часто ставят в заслугу разворот „Звездных войн“ к политическому высказыванию. Однако верно это лишь отчасти и лишь на фоне намеренно беззубой политики Disney», — пишет Говердовский, напоминая, что Джордж Лукас уже закладывал в оригинальную трилогию аллюзии на нацизм, колониализм и войну во Вьетнаме.
На втором месте рейтинга Empire — драматический мини-сериал «Переходный возраст» («Adolescence»). На премии «Эмми» проект получил в общей сложности восемь наград, в том числе победил в категории «Лучший мини-сериал или антология». 15-летний актер Оуэн Купер был отмечен как лучший актер второго плана, став самым молодым лауреатом в истории премии.
На третьем месте расположился сериал «Чужой: Земля» — приквел к оригинальной франшизе. Кинокритик Никита Лаврецкий в материале для «Афиши Daily» подробно разобрал события первых эпизодов сериала.
Полный топ-20 сериалов 2025 года по версии Empire:
- «Андор» (2-й сезон)
- «Переходный возраст» («Adolescence»)
- «Чужой: Земля»
- «Киностудия»
- «Мистер Скорсезе»
- «Разделение» (2-й сезон)
- «Одна из многих» («Pluribus»)
- «Белый лотос» (3-й сезон)
- «Одни из нас» (2-й сезон)
- «Задание»
- «What It Feels Like for a Girl»
- «Умираю, как хочу секса»
- «Игра в кальмара» (3-й сезон)
- «Мебельная компания»
- «Очень странные дела» (5-й сезон)
- «Узкая дорога на дальний север»
- «Киноклуб»
- «Медведь» (4-й сезон)
- «Тысяча ударов»
- «Основание» (3-й сезон)