Ларс Айдингер сыграет злодея Брейниака в новом «Супермене»

Фото: Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)

Джеймс Ганн официально объявил в своих соцсетях о выборе актера на роль одного из главных суперзлодеев вселенной DC — Брейниака.

Эту роль в предстоящем фильме «Супермен: Человек завтрашнего дня» исполнит немецкий актер Ларс Айдингер. Ганн отметил, что Айдингер оказался лучшим кандидатом.

Брейниак — культовый антагонист, впервые появившийся в комиксах в 1958 году. Это гиперразумный инопланетный андроид, одержимый коллекционированием знаний и целых цивилизаций, которые он часто уменьшает и хранит в своих сосудах.

Для большого экрана этот персонаж станет дебютантом, что делает его появление особенно ожидаемым для фанатов. В фильме, выход которого намечен на 9 июля 2027 года, свою роль Супермена/Кларка Кента вновь исполнит Дэвид Коренсвет, а Николас Холт вернется к образу Лекса Лютора.

Ранее Ганн уже намекал на неожиданный союз героя и его заклятого врага, опубликовав изображение, где Супермен и Лютор выглядят союзниками. Вероятно, им придется объединиться перед угрозой Брейниака.

Для Ларса Айдингера, известного по работам в независимом европейском кино, включая картину Ноа Баумбаха «Джей Келли», эта роль станет прорывом в голливудском блокбастере. 

