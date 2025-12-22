Сотрудника Елисейского дворца арестовали за кражу фарфора и серебра на 40 тыс. евро

Во Франции арестовали сотрудника Елисейского дворца, официальной резиденции президента, по подозрению в краже предметов искусства и исторического наследия. Об этом сообщает The Guardian.
Вместе с ним задержаны двое предполагаемых сообщников. По данным следствия, мужчина похищал ценные предметы (в основном фарфор Севрской мануфактуры и столовое серебро) и пытался продавать их через онлайн-площадки, включая Vinted.
Бдительность проявили сами производители. Сотрудники Севрской мануфактуры, принадлежащей государству с 1759 года, обнаружили на аукционных сайтах уникальные предметы, которые не должны были покидать дворец.
После этого администрация дворца провела инвентаризацию и заявила в полицию. Общая стоимость изъятых у сотрудника предметов, среди которых также были изделия Baccarat и статуэтка Рене Лалика, оценивается в 40 тыс. евро.
Обвиняемый занимал должность «серебряного стюарда», в обязанности которого входило хранение, учет и обслуживание парадного столового сервиза, используемого во время официальных приемов и визитов глав государств.
По мнению прокуратуры, найденные у него записи свидетельствуют о планировании дальнейших краж. Среди выставленных на продажу предметов были, например, тарелка с маркировкой «ВВС Франции» и севрские пепельницы, не поступающие в открытую продажу.