«Схема Долиной» и «бабушкина схема» войдут в словарь неологизмов 2025 года
В Московском цирке пройдет музыкальная литургия с участием певицы Сюзанны
В Сальвадоре мужчину приговорили к 1335 годам тюрьмы
В Москве до 2030 года откроют 31 станцию метро
Китай впервые поставил сыр в Россию
Кумайл Нанджиани считает роль в «Вечных» полезным уроком, несмотря на провал фильма
Сотрудника Елисейского дворца арестовали за кражу фарфора и серебра на 40 тыс. евро
Никола Коклан и Люк Ньютон в тизере 4-го сезона «Бриджертонов»
Россия и Малайзия планируют запустить прямые авиарейсы в первой половине 2026 года
Ларс Айдингер сыграет злодея Брейниака в новом «Супермене»
Умер актер Джеймс Рэнсон, сыгравший в «Оно-2» и «Прослушке»
Состояние Илона Маска превысило 700 млрд долларов
Умерла автор первого перевода «Хоббита» Толкина на русский язык Наталия Рахманова
В Полярных Зорях в Мурманской области день сегодня продлится 18 минут
Ученые: произнесение ругательств во время тренировки улучшает результаты
Синоптики: январь в Москве будет аномально теплый
Sony запатентовала ИИ для фильтрации контента в видеоиграх
«Андор», «Переходный возраст» и «Чужой: Земля» — лучшие сериалы 2025 года по версии Empire
В январе в Берлине откроется крупная выставка картин и фотографий Дэвида Линча
Синоптики: полноценный снежный покров на следующей неделе в Москве не установится
Премьера «Отец, мать, сестра, брат» Джармуша могла состояться в Каннах, но фильм не взяли на конкурс
Поклонники «Очень странных дел» расшифровали код в Spotify и нашли секретную сцену из 5-го сезона
Golf Wang выпустил коллекцию одежды по фильму «Марти Великолепный» с Тимоте Шаламе
С 1 января в России вырастут минимальные цены на крепкий алкоголь
27 декабря из Петербурга отправится ретропоезд «Лахта»
В Москве заработали более 250 елочных базаров
Пряничная копия особняка МакКаллистеров из фильма «Один дома» попала в Книгу Гиннесса
Быстрее всего средние зарплаты в России растут на Камчатке и Чукотке

Зумеры слушают Iсegergert, а альфы Madk1d — «Звук» назвал главные аудиотренды 2025 года в России

Фото: @iceicegergert

Сервис «Звук» подвел музыкальные итоги 2025 года, представив как общий рейтинг, так и индивидуальные отчеты для каждого пользователя.

Данные показали, что музыкальные предпочтения сильно различаются у разных поколений. Так, представители альфа-поколения чаще всего слушали Madk1d, зумеры отдавали предпочтение Icegergert, а миллениалы — Федуку.

В общем музыкальном рейтинге артистом года стал Ваня Дмитриенко, который также одержал победу в номинации «Фит года» за трек «Силуэт» с Анной Пересильд. Самыми прослушиваемыми артисткой и группой стали Анна Асти и «Бонд с кнопкой».

Трек года — «Наследство» от Icegergert и Sky Rae, а лучшим альбомом был признан «Bratland» от Макана. Одним из главных событий года стал камбэк Татьяны Булановой, которая обрела новую волну популярности среди молодежи.

Среди новых имен в тренде года победил дуэт Sabi & Миа Бойка, а статус главного фрешмена года (номинация «Громче») завоевала группа «Внимание, брусника!». В сфере аудиоконтента продолжила царить эпоха тру-крайма.

Возглавил рейтинг подкастов исторический проект Сергея Минаева «10 глупых вопросов», а следом за ним расположились криминальные «Дневники Лоры Палны» и «Тут такое дело». Среди аудиокниг лидером стал мировой фэнтези-бестселлер Пенн Коул «Искра вечного пламени», а в тройку вошли сборник рассказов Евгения Гришковца и роман-катастрофа Яны Вагнер. В детском сегменте популярным стал трек «Фижма Phonk» от «Смешариков», а самым востребованным подкастом — «ХРУМ, или Сказочный детектив».

Расскажите друзьям