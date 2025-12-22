Мэтт Деймон плывет домой в первом трейлере «Одиссеи» Кристофера Нолана

Universal Pictures выпустила трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана. Это первый в истории фильм, полностью снятый на камеры IMAX. Премьера картины запланирована на 17 июля 2026 года.
В основу фильма легла поэма Гомера, созданная в VIII веке до нашей эры. В центре сюжета — история царя Итаки Одиссея (Мэтт Деймон), который после Троянской войны пытается вернуться домой сквозь испытания от богов и мифических существ.
В актерский состав также вошли Том Холланд («Человек-паук: Возвращение домой»), Зендая («Эйфория»), Энн Хэтэуэй («Дьявол носит Prada»), Лупита Нионго («12 лет рабства»), Роберт Паттинсон («Умри, моя любовь») и Шарлиз Терон («Безумный Макс: Дорога ярости»).
Ранее Нолан рассказал, что для съемок «Одиссеи» потребовалось более 2 млн футов пленки — это около 609,6 километра.
Большая часть съемок проходила в открытом море. «Мы вывозили актеров, которые играют команду корабля Одиссея, на настоящие волны, в реальные места. И да, оно безгранично, ужасающе, прекрасно и благосклонно, по мере того как условия меняются. Мы действительно хотели передать, насколько тяжелыми были бы эти путешествия для людей и тот прыжок веры, который они совершали в неисследованном, не нанесенном на карты мире», — поделился впечатлениями режиссер.
Съемки «Одиссеи» продлились полгода, с февраля по август. Съемочная группа побывала в Марокко, Греции, Италии, на Мальте, в Шотландии и Испании. Завершились съемки в Лос-Анджелесе.