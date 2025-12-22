Мэтт Деймон плывет домой в первом трейлере «Одиссеи» Кристофера Нолана

Большая часть съемок проходила в открытом море. «Мы вывозили актеров, которые играют команду корабля Одиссея, на настоящие волны, в реальные места. И да, оно безгранично, ужасающе, прекрасно и благосклонно, по мере того как условия меняются. Мы действительно хотели передать, насколько тяжелыми были бы эти путешествия для людей и тот прыжок веры, который они совершали в неисследованном, не нанесенном на карты мире», — поделился впечатлениями режиссер.