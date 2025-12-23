Кейт Уинслет рассказала, что хотела найти замену себе для роли в фильме «Прощай, Джун»
Мэрайя Кэри стала первым артистом в истории, который провел 100 недель на вершине Billboard Hot 100

Фото: Karen Warren/Getty Images

Певица Мэрайя Кэри стала первым артистом в истории, который провел 100 недель на вершине Billboard Hot 100. 

Из этих 100 недель — 21 неделя у хита «All I Want for Christmas Is You» и 16 у фита «One Sweet Day» с Boyz II Men. 14 недель — у песни «We Belong Together». Рианна занимает второе место с 60 неделями на первом месте в Billboard Hot 100, за ней следуют The Beatles (59) и Дрейк (56). 

В общей сложности «All I Want For Christmas Is You» находился в чарте 78 недель. Композиция обогнала «Levitating» Дуа Липы по продолжительности пребывания в топе среди женщин-исполнительниц.

Недавно стало известно, что Мэрайя Кэри выступит на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Италии. Шоу пройдет 6 февраля на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. 

