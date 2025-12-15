Вышел трейлер финальных серий пятого сезона «Очень странных дел»
ВЦИОМ: 72% россиян считают труд рабочего престижным
Сотрудники Лувра начали забастовку из‑за кризиса в музее
Горыня и История: названы самые необычные имена новорожденных в Москве
Туристов, потерявшихся в горах Пермского края, нашли живыми
В Москве проживают 1200 человек старше 100 лет
Спрос на перелеты в Саудовскую Аравию из России вырос в 2,3 раза
Мужчину, который домогался блогерши в метро, арестовали на 15 суток
В Японии не останется панд из‑за напряжения в отношениях с Китаем
Аманда Сейфрид назвала социализм «великолепной идеей»
У Райана Джонсона есть идеи для «Достать ножи-4»
Джордж Клуни больше не целует девушек в фильмах
Джон Сина закончил карьеру в рестлинге. Последний бой он проиграл
В Москве ожидается потепление до +5 градусов Цельсия
Бабушка Ольга выиграла международную стримерскую премию NNYS
Итан Хоук вступился за Пола Дано после нападок Тарантино
Anicorn выпустит лимитированную серию часов в стиле PlayStation 1
Картину Пикассо разыграют в лотерее. Участие стоит всего 100 евро
В Париже открыли мост имени Джейн Биркин
Вышел трейлер сериала «Майор Гром: Игра против правил». Премьера — 19 января
Ученые: в последние полвека американцы все чаще слушают более простые и грустные песни
Посольство Кипра с 15 декабря откроет визовые центры в РФ
Режиссер «Орудий» спродюсирует для Netflix фильм о «кливлендском мяснике»
Танцы в туре Тейлор Свифт поставила Мэнди Мур («Ла-Ла-Ленд»). Ее певице порекомендовала Эмма Стоун
В Apple TV снова появился русскоязычный дубляж. Пока только у «Формулы-1» с Брэдом Питтом
В Москве 15 декабря ожидаются морозы до –10 градусов
Набор продуктов для новогоднего стола обойдется россиянам в среднем в 10 тыс. рублей
Гитару Курта Кобейна за 6 млн долларов подарили музыкальному колледжу в Лондоне

Мэрайя Кэри выступит на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Италии

Фото: @mariahcarey

Американская певица Мэрайя Кэри выступит на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Италии. Об этом cообщается на сайте международного соревнования.

«[Мэрайя] известна по всему миру за ее неповторимый голос и сокрушительные хиты», — говорится в сообщении. Шоу пройдет 6 февраля на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. 

Кэри — пятикратная обладательница премии «Грэмми». Она начала свою карьеру в 1990 году. Среди ее хитов — «Without You», «My All», «All I Want for Christmas Is You» и другие.

В 2024 году на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже выступили Селин Дион и Леди Гага. Обе исполнили по одной песне.

